Jak poinformowała agencja prasowa Reuters, prezydent Rosji Władimir Putin został „pchnięty” do inwazji na Ukrainę, przekonywał były włoski premier Silvio Berlusconi, wywołując ostrą krytykę tuż przed wyborami we Włoszech.

„Putin był naciskany przez Rosjan, jego partię, swoich ministrów, by wymyślić tę specjalną operację” – powiedział Berlusconi włoskiej telewizji publicznej RAI w czwartek wieczorem.

Plan Rosji początkowo polegał na podbiciu Kijowa „w ciągu tygodnia” i zastąpieniu demokratycznie wybranego prezydenta Ukrainy Wołodymira Zełenskiego „rządem przyzwoitych ludzi” i wycofaniu się „w następnym tygodniu” – uważa.

„Nawet nie rozumiałem, dlaczego rosyjskie wojska rozprzestrzeniły się po Ukrainie, podczas gdy moim zdaniem powinny zostać tylko w Kijowie”, powiedział 85-letni Berlusconi.

W środę rano prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił, że na wniosek ministerstwa obrony podpisał dekret o częściowej mobilizacji. Tłumaczył, że ma to na celu ochronę Rosji, jej suwerenności i integralności terytorialnej. Zaznaczył też, że wojska rosyjskie działają „na linii kontaktowej”, ciągnącej się na ponad 1000 km i przeciwstawiają się de facto „całej machinie wojennej kolektywnego Zachodu”.

Jeszcze tego samego dnia doszło do nielicznych protestów społecznych przeciw mobilizacji w kilkudziesięciu rosyjskich miastach, które przybrały masowe rozmiary tylko w Moskwie i Petersburgu.

Na portalach społecznościowych pojawiły się natomiast nagrania grup mężczyzn stawiających się miejscowych komend uzupełnień właśnie w Jakucji.

