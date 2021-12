Areszt dla Ukraińca, który przewoził nielegalnych imigrantów z Iraku

Grodziscy policjanci zatrzymali obywatela Ukrainy, który w części ładunkowej pojazdu przewoził 7 obywateli Iraku. 25-latek próbował uniknąć kontroli drogowej. Pasażerowie w wieku od 21 do 32 lat po przesłuchaniach zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej. Obywatel Ukrainy w żyrardowskiej prokuraturze usłyszał zarzuty organizowania nielegalnego przekraczania granicy i umożliwienia pobytu w naszym kraju innym osobom, a także niezatrzymania się do kontroli. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące – poinformowała policja w poniedziałek.

Grodziscy policjanci patrolowali w niedzielę po 20.00 rejon baranowskiej gminy. Zwrócili uwagę na podejrzany pojazd dostawczy z zasłoniętymi tylnymi szybami, stojący na terenie jednego z parkingów. Funkcjonariusze podjęli obserwację auta i jego pasażerów. Gdy samochód nagle szybko wyjechał na autostradę, policjanci natychmiast postanowili go zatrzymać i sprawdzić. Mimo wydawanych poleceń do zatrzymania, kierowca jechał dalej i policjanci musieli zajechać mu drogę. Podczas kontroli okazało się, że w części ładunkowej renault jest 7 mężczyzn, którzy leżą na podłodze. Policjanci szybko ustalili, że są to obywatele Iraku, którzy na terenie naszego państwa przebywali nielegalnie. Chcieli dostać się do Niemiec. Wszyscy pasażerowie pojazdu zostali przewiezieni do komendy na dalsze czynności. 25-letni obywatel Ukrainy kierujący samochodem trafił do policyjnej celi, a jego auto na parking depozytowy.

Nielegalni imigranci w wieku od 21 do 32 lat po przesłuchaniach zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej. Kierowca usłyszał w Prokuraturze Rejonowej w Żyradowie zarzuty organizowania przekraczania granicy wbrew przepisom oraz umożliwienia pobytu na terytorium naszego państwa 7 obywatelom Iraku w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także niezatrzymania się do kontroli drogowej. Popełnione przez niego przestępstwa zagrożone są karą nawet 8 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

W ostatnim czasie mamy do czynienia z serią zatrzymań „kurierów”, którzy przewożą nielegalnych imigrantów przez terytorium Polski.

Policjanci z białostockiej drogówki zatrzymali w czwartek w Białymstoku volvo, którego kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość. Za kierownicą samochodu siedział 28-letni Białorusin. Mundurowi w bagażniku znaleźli mężczyznę, który nielegalnie przekroczył granicę. Okazał się nim obywatel Syrii. 28-letni kierowca został zatrzymany. Odpowie teraz za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy. Grozi mu 8 lat więzienia. Syryjczyk został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Informowaliśmy, że funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy po pościgu zatrzymali pomocnika w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy. W czasie pościgu padły strzały ostrzegawcze. Syryjczyk przewoził pięciu nielegalnych imigrantów z Iraku. Zdarzenie miało miejsce w środę.

Podawaliśmy, że na Podlasiu po policyjnym pościgu zatrzymano Ukraińca, który próbował przewieźć nielegalnych migrantów. W środę rano policjanci z Krakowa zatrzymali w Treszczotkach, pod Bielskiem Podlaskim, uciekający samochód marki Mazda. Przewożono nim 9 obywateli Iraku, którzy nielegalnie przekroczyli granicę.

Jak pisaliśmy: rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, doprowadzenie pod konwojem do granicy państwa oraz 5-letni zakaz wjazdu do Polski oraz innych krajów strefy Schengen to konsekwencje, jakie poniósł niedawno 22-letni obywatel Ukrainy za pomoc w organizowaniu przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom z Polski do Niemiec cudzoziemcom pochodzącym z krajów Bliskiego Wschodu. Dowiózł z Warszawy do Zgorzelca w pobliże polsko-niemieckiej granicy czterech cudzoziemców pochodzenia arabskiego. Za przewóz zainkasował 1 000 zł.

Jak informowaliśmy wcześniej, sąd aresztował na 3 miesiące 4 obywateli Ukrainy. Mężczyźni usiłowali przewieźć łącznie 15 obywateli Iraku i obywatela Syrii. Wszyscy usłyszeli zarzut pomocnictwa w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy.

W ostatnim czasie miała miejsce seria zatrzymań „kurierów” z Ukrainy, którzy przewozili przez terytorium Polski nielegalnych imigrantów. Zdarzenia miały miejsce w Węglińcu (Dolnośląskie), w gminie Giba (Podlaskie) oraz w Brzesku (Małopolskie). Zgodnie z art. 264 § 3 kodeksu karnego to przestępstwo zagrożone karą 8 lat pozbawienia wolności.

Nadodrzański oddział Straży Granicznej informował na początku grudnia br., że cudzoziemcy stanowią 90 proc. „kurierów” przewożących nielegalnych imigrantów przez terytorium Polski.

Przypomnijmy, że wśród poszukiwanych przez policję na podstawie artykułu 264 § 3 kodeksu karnego (organizowanie nielegalnej imigracji) zdecydowanie dominują obcokrajowcy. Stanowią oni prawie 70 proc. poszukiwanych w związku ze wspomnianym artykułem.

kppgrodzisk.policja.waw.pl / Kresy.pl