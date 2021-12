Ukrainiec-przemytnik ludzi zatrzymany po policyjnym pościgu

Na Podlasiu po policyjnym pościgu zatrzymano Ukraińca, który próbował przewieźć nielegalnych migrantów.

W środę rano policjanci z Krakowa zatrzymali w Treszczotkach, pod Bielskiem Podlaskim, uciekający samochód marki Mazda. Przewożono nim 9 obywateli Iraku, którzy nielegalnie przekroczyli granicę.

Kierowcą okazał się być 35-letni obywatel Ukrainy. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Samochód skierowano na parking dowodów rzeczowych.

Według podanych informacji, polscy policjanci zatrzymali już 330 osób w związku z pomocnictwem przy nielegalnym przekraczaniu granicy. Tzw. kurierzy próbowali przewieźć łącznie 1390 osób.

Jak pisaliśmy: rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, doprowadzenie pod konwojem do granicy państwa oraz 5-letni zakaz wjazdu do Polski oraz innych krajów strefy Schengen to konsekwencje, jakie poniósł niedawno 22-letni obywatel Ukrainy za pomoc w organizowaniu przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom z Polski do Niemiec cudzoziemcom pochodzącym z krajów Bliskiego Wschodu. Dowiózł z Warszawy do Zgorzelca w pobliże polsko-niemieckiej granicy czterech cudzoziemców pochodzenia arabskiego. Za przewóz zainkasował 1 000 zł.

Jak informowaliśmy wcześniej, sąd aresztował na 3 miesiące 4 obywateli Ukrainy. Mężczyźni usiłowali przewieźć łącznie 15 obywateli Iraku i obywatela Syrii. Wszyscy usłyszeli zarzut pomocnictwa w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy.

Tydzień temu na terenie gminy Krasnopol sejneńscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki fiat. Za kierownicą siedział 27-letni obywatel Ukrainy. Okazało się, że usiłował przewieźć 9 obywateli Iraku i obywatela Syrii, którzy nielegalnie przebywali na terenie Polski. Grupę osób odnaleźli policjanci z rzeszowskiego oddziału prewencji. Udział w tym procederze miał też 24-letni kierowca mazdy, który pilotował kierowcę fiata. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu, a ich auta na parking dowodów rzeczowych.

W ostatnim czasie miała miejsce seria zatrzymań „kurierów” z Ukrainy, którzy przewozili przez terytorium Polski nielegalnych imigrantów. Zdarzenia miały miejsce w Węglińcu (Dolnośląskie), w gminie Giba (Podlaskie) oraz w Brzesku (Małopolskie). Zgodnie z art. 264 § 3 kodeksu karnego to przestępstwo zagrożone karą 8 lat pozbawienia wolności.

Pod koniec listopada br. Straż Graniczna zatrzymała obywatela Ukrainy podejrzanego o pomoc imigrantom w nielegalnym przekraczaniu granicy. 37-letni mężczyzna został decyzją sądu aresztowany na dwa miesiące. Zdarzenie miało miejsce w okolicach Węglińca (Dolnośląskie).

Wcześniej na terenie gminy Giby (Podlaskie) zatrzymano Ukraińców, którzy przewozili nielegalnych imigrantów. Obywatele Ukrainy w wieku 21 i 27 lat, usłyszeli zarzuty za pomoc w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy. Kurierzy przewozili 9 obywateli Iraku. Cudzoziemcy zamierzali dotrzeć do Niemiec. Cudzoziemcy otrzymali postanowienia o opuszczeniu naszego kraju z jednoczesnym zakazem wjazdu do Polski oraz państw strefy Schengen na okres 3 lat.

Informowaliśmy, że w ostatni weekend listopada funkcjonariusze Straży Granicznej w województwie lubuskim zatrzymali kolejnych „kurierów” i nielegalnych imigrantów, którzy usiłowali przekroczyć polsko-niemiecką granicę. Zatrzymano trzech Ukraińców – przemytników, którym grozi teraz kara 8 lat pozbawienia wolności.

Przypomnijmy, że we wtorek na Podlasiu suwalska policja zatrzymała osobową toyotę prowadzoną przez Mołdawianina, w której było aż 10 pasażerów. Cudzoziemiec stracił przez to prawo jazdy i dostał 500 zł mandatu. Wszyscy podróżujący samochodem byli obywatelami Mołdawii w wieku od 12 do 80 lat. Celem ich podróży była Litwa.

Straż Graniczna poinformowała w środę, że poprzedniej doby odnotowano 51 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Funkcjonariusze wydali 6 postanowień o opuszczeniu terytorium RP. Na odcinku ochranianym przez placówkę w Czeremsze grupa 35 osób – głównie obywateli Iraku, forsowała granicę. Wszyscy zostali zatrzymani.

bielsk.eu / Kresy.pl