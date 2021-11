„Kurierzy” z Ukrainy wieźli nielegalnych imigrantów do Niemiec. Grozi im 8 lat więzienia

W weekend funkcjonariusze Straży Granicznej w województwie lubuskim zatrzymali kolejnych „kurierów” i nielegalnych imigrantów, którzy usiłowali przekroczyć polsko-niemiecką granicę. Zatrzymano trzech Ukraińców – przemytników, którym grozi teraz kara 8 lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek rzeczniczka Nadodrzańskiego Oddziału SG Joanna Konieczniak poinformowała, że w sobotę Straż Graniczna kontrolowała jeden z przygranicznych parkingów. Funkcjonariusze skontrolowali dwa auta, których kierowcami byli Ukraińcy. Podróżowało nimi czterech obywateli Syrii. Syryjczycy – mężczyźni w wieku od 19 do 44 lat – nie posiadali dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu w Polsce. Chcieli dostać się do Niemiec. „Kierowcy – obywatele Ukrainy w wieku 23 i 26 lat zostali zatrzymani za udzielanie pomocy w bezprawnym przekroczeniu granicy RP. Dodatkowo jeden z nich miał dwa podrobione ukraińskie prawa jazdy” – oświadczyła Konieczniak, cytowana przez PAP. Ukraińcom grozi kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

Kilka godzin później na moście w Słubicach zatrzymano kolejnych imigrantów. Dwóch mężczyzn i kobieta szli w kierunku Niemiec. Zostali wylegitymowani przez polsko-niemiecki patrol. Obywatele Iraku w wieku od 17 do 33 lat przebywali w Polsce nielegalnie.

Zobacz także: Niemal połowa Niemców przeciwna wpuszczaniu imigrantów z granicy polsko-białoruskiej

Z kolei patrol ze Świecka zatrzymał w nocy z niedzieli na poniedziałek do kontroli auto osobowe, którym podróżowało trzech cudzoziemców – 41-letni obywatel Ukrainy z polską kartą pobytu oraz 17-letni Syryjczyk i 20-letni Irakijczyk. „Kontrola wykazała, że obywatele Iraku i Syrii przebywają w naszym kraju nielegalnie. Oni także chcieli przedostać się do Niemiec, a ukraiński kierowca miał im to ułatwić. Teraz dostaną decyzje nakazujące im wyjazd z Polski, a obywatel Ukrainy odpowie za organizowanie innym osobom przekraczania polskiej granicy wbrew przepisom” – poinformowała rzeczniczka.

Wobec wszystkich nielegalnych imigrantów, którzy zostali zatrzymani, wszczęto postępowania administracyjne mające na celu zobowiązanie cudzoziemców do wyjazdu z Polski.

Według ustaleń niemieckiej policji federalnej do 23 listopada zarejestrowano 10 321 nieautoryzowanych przekroczeń granicy z Polski do Niemiec. Tylko w listopadzie takich przypadków było 2480. Policja łączy je z sytuacją na granicy Polski i Białorusi.

Informowaliśmy, że wśród poszukiwanych przez policję na podstawie artykułu 264 § 3 kodeksu karnego (organizowanie nielegalnej imigracji) zdecydowanie dominują obcokrajowcy. Stanowią oni prawie 70 proc. poszukiwanych w związku ze wspomnianym artykułem.

Przypomnijmy, że według wstępnych obliczeń liczba nielegalnych przekroczeń granic zewnętrznych UE w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2021 r. wzrosła o prawie 70% – do 160 tys. – i o 45% w porównaniu z 2019 r. Na granicy wschodniej UE liczba nielegalnych przekroczeń wzrosła o 1444%.

pap / wnp.pl / Kresy.pl