Ukrainiec pomagał imigrantom, przez pięć lat nie wjedzie do Polski

Rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, doprowadzenie pod konwojem do granicy państwa oraz 5-letni zakaz wjazdu do Polski oraz innych krajów strefy Schengen to konsekwencje, jakie poniósł obywatel Ukrainy za pomoc w organizowaniu przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom z Polski do Niemiec cudzoziemcom pochodzącym z krajów Bliskiego Wschodu.

Jak poinformowała Straż Graniczna, w poniedziałek 29 listopada funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili kolejnego cudzoziemca, który pomagał migrantom pochodzącym z Bliskiego Wschodu w organizowaniu niezgodnego z prawem przekroczenia granicy państwowej.

Pomocnikiem okazał się 22-letni obywatel Ukrainy, którego funkcjonariusze SG zatrzymali na terenie powiatu zgorzeleckiego. Cudzoziemiec od razu przyznał się do udzielenia pomocy w organizowaniu przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom z Polski do Niemiec innym osobom. Dodał, że w poniedziałek dowiózł z Warszawy do Zgorzelca w pobliże polsko-niemieckiej granicy czterech cudzoziemców pochodzenia arabskiego. Za przewóz zainkasował 1 000 zł.

Funkcjonariusze SG wszczęli postępowanie przygotowawcze, przedstawili obywatelowi Ukrainy zarzut udzielenia pomocy cudzoziemcom w przekroczeniu wbrew przepisom granicy państwowej z Litwy do Polski, a następnie z Polski do Niemiec. Ukrainiec przyznał się i dobrowolnie poddał się karze 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 2 lata.

Dodatkowo Komendant PSG w Zgorzelcu, wydał decyzję, na podstawie której cudzoziemiec został zobowiązany do opuszczenia naszego kraju. W decyzji orzeczono także o 5-letnim zakazie ponownego wjazd do Polski oraz innych krajów strefy Schengen. W środę pod konwojem cudzoziemiec przewieziony został do Medyki i przekazany ukraińskim służbom.

Jak informowaliśmy wcześniej, sąd aresztował na 3 miesiące 4 obywateli Ukrainy. Mężczyźni usiłowali przewieźć łącznie 15 obywateli Iraku i obywatela Syrii. Wszyscy usłyszeli zarzut pomocnictwa w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy.

W piątek, przed 17.00, na terenie gminy Krasnopol sejneńscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki fiat. Za kierownicą siedział 27-letni obywatel Ukrainy. Okazało się, że usiłował przewieźć 9 obywateli Iraku i obywatela Syrii, którzy nielegalnie przebywali na terenie Polski. Grupę osób odnaleźli policjanci z rzeszowskiego oddziału prewencji. Udział w tym procederze miał też 24-letni kierowca mazdy, który pilotował kierowcę fiata. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu, a ich auta na parking dowodów rzeczowych.

W ostatnim czasie miała miejsce seria zatrzymań „kurierów” z Ukrainy, którzy przewozili przez terytorium Polski nielegalnych imigrantów. Zdarzenia miały miejsce w Węglińcu (Dolnośląskie), w gminie Giba (Podlaskie) oraz w Brzesku (Małopolskie). Zgodnie z art. 264 § 3 kodeksu karnego to przestępstwo zagrożone karą 8 lat pozbawienia wolności.

W ubiegłym tygodniu Straż Graniczna zatrzymała obywatela Ukrainy podejrzanego o pomoc imigrantom w nielegalnym przekraczaniu granicy. 37-letni mężczyzna został decyzją sądu aresztowany na dwa miesiące – poinformowała we wtorek rzeczniczka Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Joanna Konieczniak. Zdarzenie miało miejsce w okolicach Węglińca (Dolnośląskie).

W poniedziałek na terenie gminy Giby (Podlaskie) zatrzymano Ukraińców, którzy przewozili nielegalnych imigrantów. Obywatele Ukrainy w wieku 21 i 27 lat, usłyszeli zarzuty za pomoc w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy. Kurierzy przewozili 9 obywateli Iraku. Cudzoziemcy zamierzali dotrzeć do Niemiec. Cudzoziemcy otrzymali postanowienia o opuszczeniu naszego kraju z jednoczesnym zakazem wjazdu do Polski oraz państw strefy Schengen na okres 3 lat.

Informowaliśmy, że także w weekend funkcjonariusze Straży Granicznej w województwie lubuskim zatrzymali kolejnych „kurierów” i nielegalnych imigrantów, którzy usiłowali przekroczyć polsko-niemiecką granicę. Zatrzymano trzech Ukraińców – przemytników, którym grozi teraz kara 8 lat pozbawienia wolności.

Według ustaleń niemieckiej policji federalnej do 23 listopada zarejestrowano 10 321 nieautoryzowanych przekroczeń granicy z Polski do Niemiec. Tylko w listopadzie takich przypadków było 2480. Policja łączy je z sytuacją na granicy Polski i Białorusi.

Zwracaliśmy uwagę, że wśród poszukiwanych przez policję na podstawie artykułu 264 § 3 kodeksu karnego (organizowanie nielegalnej imigracji) zdecydowanie dominują obcokrajowcy. Stanowią oni prawie 70 proc. poszukiwanych w związku ze wspomnianym artykułem.

Przypomnijmy, że według wstępnych obliczeń liczba nielegalnych przekroczeń granic zewnętrznych UE w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2021 r. wzrosła o prawie 70% – do 160 tys. – i o 45% w porównaniu z 2019 r. Na granicy wschodniej UE liczba nielegalnych przekroczeń wzrosła o 1444%. Warto zaznaczyć, że od początku sierpnia funkcjonariusze z placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 61 osób, które usłyszały zarzut pomocnictwa w organizowaniu przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. 55 z nich to cudzoziemcy.

