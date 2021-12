Pościg za Syryjczykiem, który przewoził nielegalnych imigrantów. Padły strzały

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy po pościgu zatrzymali pomocnika w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy. W czasie pościgu padły strzały ostrzegawcze. Syryjczyk przewoził pięciu nielegalnych imigrantów z Iraku. Zdarzenie miało miejsce w środę.

W środę w okolicach miejscowości Jacowlany (powiat sokólski) patrol Straży Granicznej przystąpił do kontroli pojazdu. Kierowca nie reagował na podawane przez funkcjonariuszy sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania, przeciwnie przyśpieszył i zaczął oddalać się z dużą prędkością. Po przejechaniu około 9 km wysadził pięciu pasażerów pojazdu, a sam próbował kontynuować ucieczkę pojazdem. Przejechał kilkaset metrów, po czym rozpoczął ucieczkę pieszo. Funkcjonariusze podczas prowadzonych czynności oddali strzały ostrzegawcze. W wyniku podjętych działań ujęto kierowcę, obywatela Syrii z niemiecką kartą pobytu. W samochodzie przewoził on pięciu obywateli Iraku (4 osoby dorosłe, 1 dziecko), którzy nielegalnie przekroczyli granicę naszego państwa.

Syryjczyk został zatrzymany. Prokuratura wystąpi z wnioskiem do sądu o aresztowanie mężczyzny na 3 miesiące. Obywatele Iraku pozostają w dyspozycji Placówki SG w Kuźnicy.

Straż Graniczna przypomina, że od początku roku zatrzymano 408 osób za pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy.

Podawaliśmy, że na Podlasiu po policyjnym pościgu zatrzymano Ukraińca, który próbował przewieźć nielegalnych migrantów. W środę rano policjanci z Krakowa zatrzymali w Treszczotkach, pod Bielskiem Podlaskim, uciekający samochód marki Mazda. Przewożono nim 9 obywateli Iraku, którzy nielegalnie przekroczyli granicę.

Jak pisaliśmy: rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, doprowadzenie pod konwojem do granicy państwa oraz 5-letni zakaz wjazdu do Polski oraz innych krajów strefy Schengen to konsekwencje, jakie poniósł niedawno 22-letni obywatel Ukrainy za pomoc w organizowaniu przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom z Polski do Niemiec cudzoziemcom pochodzącym z krajów Bliskiego Wschodu. Dowiózł z Warszawy do Zgorzelca w pobliże polsko-niemieckiej granicy czterech cudzoziemców pochodzenia arabskiego. Za przewóz zainkasował 1 000 zł.

Jak informowaliśmy wcześniej, sąd aresztował na 3 miesiące 4 obywateli Ukrainy. Mężczyźni usiłowali przewieźć łącznie 15 obywateli Iraku i obywatela Syrii. Wszyscy usłyszeli zarzut pomocnictwa w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy.

W ostatnim czasie miała miejsce seria zatrzymań „kurierów” z Ukrainy, którzy przewozili przez terytorium Polski nielegalnych imigrantów. Zdarzenia miały miejsce w Węglińcu (Dolnośląskie), w gminie Giba (Podlaskie) oraz w Brzesku (Małopolskie). Zgodnie z art. 264 § 3 kodeksu karnego to przestępstwo zagrożone karą 8 lat pozbawienia wolności.

Nadodrzański oddział Straży Granicznej informował na początku grudnia br., że cudzoziemcy stanowią 90 proc. „kurierów” przewożących nieleglanych imigrantów przez terytorium Polski.

Przypomnijmy, że wśród poszukiwanych przez policję na podstawie artykułu 264 § 3 kodeksu karnego (organizowanie nielegalnej imigracji) zdecydowanie dominują obcokrajowcy. Stanowią oni prawie 70 proc. poszukiwanych w związku ze wspomnianym artykułem.

podlaski.strazgraniczna.pl / Kresy.pl