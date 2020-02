„Antyukrainizm”. Nowe hasło na Wikipedii

Na początku lutego na Wikipedii pojawiło się nowe hasło – „antyukrainizm”. Jednym z jego głównych twórców jest, znany ze skrajnie pro-ukraińskich poglądów, wykładowca Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Kazimierz Wóycicki.

Antyukrainizm (także: ukrainofobia) – termin określający zbiorowo wszelkie uprzedzenia, dyskryminację, niechęć i postawy wrogości wobec Ukraińców. Historycznym źródłem antyukrainizmu jest nieuznawanie Ukraińców za odrębny naród przez ich sąsiadów Rosjan i Polaków. Zjawisko antyukrainizmu pod wieloma względami zdradza podobieństwo do antypolonizmu i antysemityzmu – z taką definicję terminu „antyukrainizm” możemy zapoznać na Wikipedii.

Hasło opublikowane zostało 8 lutego 2020 roku. Osobą najmocniej zaangażowaną w jego edycję jest znany ze skrajnie pro-ukraińskich poglądów dr Kazimierz Wóycicki, wykładowca Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. W 2016 roku stało się o nim głośno w związku z jego atakami na księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Wóycicki dziwił się, że kapłan „cieszy się ze swobody” i sugerował, że powinien on zostać aresztowany, a także publicznie nazwał ks. Tadeusza Isakowicz-Zaleskiego „agentem wpływu”, inspirowanym, czy wręcz opłacanym przez Kreml, za co ostatecznie przeprosił przed sądem. Wcześniej Kazimierz Wóycicki bronił ukraińskich studentów, którzy sfotografowali się w Przemyślu z flagą OUN-UPA. Postulował też, by Roman Szuchewycz – współodpowiedzialny za ludobójstwo na Kresach dokonane przez OUN-UPA – został bohaterem także dla Polaków. Stwierdził także, że postawy antyimigracyjne w Polsce leżą w interesie rosyjskim. Ci, którzy w Polsce gadają antyislamsko, gadają na rzecz Moskwy. Trzeba to jasno powiedzieć –stwierdził wykładowca SEW. Uznał także żądanie reparacji przez Polskę od Niemiec za niemoralne, a mniejszość polską na Litwie nazwał „mniejszością sowiecką”.

Wóycicki wielokrotnie prezentował swoje skrajnie pro-ukraińskie poglądy. Podczas jednego z wywiadów powiedział: W Polsce należy rozumieć, że kluczową rolę odgrywa Ukraina, że ona do pewnego stopnia przejęła historyczną rolę Polski. To jest państwo graniczne, które za wszelką cenę Polska powinna wspierać. Dlatego, że jak się Ukraina trzyma, to decyduje o naszym bezpieczeństwie. W marcu zeszłego roku informowaliśmy jak Mykoła Szczerba zajął się w ramach projektu kierowanego przez dra Wóycickiego na Uniwersytecie Warszawskim, kwestią artykułów na temat Ukrainy na polskojęzycznej Wikipedii. Stwierdził wtedy, że jego zdaniem, są one „zręcznie manipulowane” i „przemilczają konkretne fakty lub przedstawiają je w zniekształconym świetle”. Uznał również, że materiały z tego serwisu mogą być wykorzystywane m.in. do „powielania mitów, stereotypów i rozpowszechniania uprzedzeń na tle narodowościowym”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Pod hasłem „antyukrainizm” na Wikipedii przeczytać możemy, że: Obecnie termin w obiegowym języku jako określenie postawy ksenofobicznej lub wrogiej wobec Ukrainy i Ukraińców. Zjawisko to nasiliło się w szczególnie po 2014 r. W propagandzie rosyjskiej Ukraina przedstawiana jest jako państwo opanowane przez „banderowców” a dążenie do pełnej samodzielności państwowej i niezależności od Rosji jako objaw szowinizmu.

W tekście wspomniane są również dewastacje „ukraińskich obiektów” m.in. w Monastyrzu. Przypomnijmy, na górze Monastyrz znajduje się mogiła bojowników OUN-UPA, którzy według ustaleń Stowarzyszenia Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów są odpowiedzialni za mordy na Polakach i Ukraińcach, w tym wymordowanie polskich pasażerów pociągu osobowego w lesie pod wsią Zatyle. Jak informowaliśmy, na początku lutego w tym miejscu umieszczony został przez polsko-ukraińskich aktywistów nowy element – tablica z napisem „ŚP / Obywatele Polski narodowości ukraińskiej polegli w walce z NKWD 2/3 marca 1945 / Wieczna im pamięć”. Odnowienie pomnika w Monastyrzu przez stronę polską zapowiedział podczas wizyty w Polsce prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

CZYTAJ TAKŻE: Siwek: W Polsce nie ma precyzyjnych przepisów regulujących status miejsc pochówku członków UPA

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jednoznacznie negatywnie opisano także twórczość zasłużonych polskich historyków, dr Kulińskiej i prof. Partacza: Antyukranizm często opiera na stereotypach etnicznych, prowadzących do zachowań dyskryminacyjnych i odbieranych jako krzywdzące. Związany jest z przypisywaniem Ukraińcom szczególnego okrucieństwa, braku kultury, niezdolności do budowy państwa i nie posiadania historii, która uzasadniała by prawo do posiadania państwa. Antyukrainizm wyraża się w języku potocznym słowami „rezun”, „banderowiec” (w języku rosyjskim chachły) „podludzie” „Ukrainki nadają się tylko do jednego”. Szczególne okrucieństwo mające cechować Ukraińców jest ciągle powtarzanym, przez autorów takich jak A. Korman, L. Kulińska, Cz. Partacz, negatywnym stereotypem.

Na ten moment (15.02.2020, 19:20) jedyna pozycja w bibliografii hasła to: Grzegorz Motyka, „Łuny w Bieszczadach” Jana Gerharda a prawda historyczna. [w:] Włodzimierz Mokry, Problemy Ukraińców w Polsce po wysiedleńczej akcji „Wisła” 1947, a większość przypisów odnosi się do artykułów z „Gazety Wyborczej”, „Polityki” i strony „Otwartej Rzeczpospolitej”.

Kresy.pl / Wikipedia