Przedłużono część obostrzeń dotyczących transportu kolejowego oraz kwarantanny po przyjeździe do Polski

W niedzielę w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 kwietnia, dotyczącym obostrzeń wprowadzonych w związku ze stanem epidemii w Polsce. Wstrzymanie przemieszczania się pasażerów w zagranicznym transporcie kolejowym zostało przedłużone do odwołania. Do odwołania został także przedłużony obowiązek odbycia 14-dniowej kwarantanny, w przypadku osób wracających do Polski.

Dotychczas, wspomniane wcześniej obostrzania – przerwa w międzynarodowym ruchu kolejowym oraz obowiązek odbycia kwarantanny przez osoby wracające do Polski (kwarantanna obejmuje także osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące) – przewidziane były do 26 kwietnia.

Dodatkowo, jak informuje PAP, w związku ze zmianami w rozporządzeniu, „osoby, które nie są w stanie samodzielnie zakładać lub zdejmować rękawiczek lub nie mogą ich zakładać z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim” zostają zwolnione z obowiązku noszenia jednorazowych rękawiczek w obiektach handlowych i usługowych.

Ponadto agencja informuje, że pracownicy urzędów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych wykonujących zadania publiczne będą mogli stosować przyłbice w ramach obowiązku zakrywania ust i nosa. Będzie to dotyczyło sytuacji, w których ich stanowisko pracy będzie oddzielone dodatkową zasłoną ochronną od innych osób przebywających w miejscu pracy.

