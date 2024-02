Antyrządowy protest na Węgrzech. W tle rezygnacja Katalin Novák

Nawet kilkadziesiąt tysięcy osób wzięło udział w piątkowej manifestacji przeciwko rządom Viktora Orbana na Węgrzech. Ma to związek z niedawną rezygnacją prezydent Węgier Katalin Novák.

Dziesiątki tysięcy Węgrów protestowały w piątek w Budapeszcie przeciwko rządowi premiera Viktora Orbana. Pretekstem do protestów było ułaskawienie przez – byłą już – prezydent Węgier Katalin Novak byłego zastępcy dyrektora państwowego domu dziecka, który został skazany na karę więzienia za namawianie dzieci do wycofania zeznań przeciwko dyrektorowi placówki. Chodziło o wykorzystywanie małoletnich.

Organizatorzy protestu w poście na Facebooku zadali pytanie: “Ile jest jeszcze podobnych spraw, o których nie wiemy, a które zostały przemilczane?”.

Hundreds of people in Hungary protest against President Katalin Novak’s pardon of a man accused of covering up a child abuse case pic.twitter.com/17jHj4oCnv

— TRT World Now (@TRTWorldNow) February 10, 2024