Amerykańsko-palestyńska dziennikarka zastrzelona w czasie izraelskiego nalotu na Zachodnim Brzegu

Wieloletnia dziennikarka telewizji Al Jazeera Szirin Abu Akleh zginęła w środę od strzału w głowę w czasie izraelskiego nalotu na obóz dla uchodźców w mieście Dżenin położony na Zachodnim Brzegu. Al Jazeera podała, że zginęła z rąk Izraelczyków.

Agencja Reuters podkreśla, że 51-letnia Szirin Abu Akleh miała na sobie kamizelkę prasową, która wyraźnie odznaczała ją jako dziennikarkę. Relacjonowała izraelskie naloty na Zachodnim Brzegu, które zostały w ostatnim czasie zintensyfikowane. Al Jazeera podała, że zginęła z rąk Izraelczyków. Taką wersję wydarzeń przedstawił także jej ranny kolega, Ali Samudi.

Premier Izraela Neftali Bennet oświadczył: „wydaje się prawdopodobne, że uzbrojeni Palestyńczycy – którzy w tym czasie ataku strzelali na oślep – byli odpowiedzialni za niefortunną śmierć dziennikarki”.

Palestyńskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że została trafiona w głowę strzałem z broni palnej.

Ambasador USA w Izraelu Tom Nides potwierdził, że Shirin Abu Akleh była obywatelką amerykańską i wezwał do „dokładnego zbadania okoliczności jej śmierci”.

Very sad to learn of the death of American and Palestinian journalist Shireen Abu Akleh of @AJArabic @AJEnglish. I encourage a thorough investigation into the circumstances of her death and the injury of at least one other journalist today in Jenin.

— Ambassador Tom Nides (@USAmbIsrael) May 11, 2022