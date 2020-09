Amerykański wywiad: W Libii rozbiły się dwa rosyjskie myśliwce MiG-29 [+VIDEO]

W ostatnim czasie w Libii rozbiły się dwa myśliwce MiG-29 – wynika z informacji, które podał admirał Heidi Berg, zastępca dyrektora wywiadu US Africa Command.

Admirał Heidi Berg, zastępca dyrektora wywiadu US Africa Command poinformował, że w ostatnich tygodniach w Libii rozbiły się dwa myśliwce MiG-29, które były prawdopodobnie pilotowane prze rosyjskich najemników – podał 11 września portal „The Drive”. Jared Szuba, korespondent AI-Monitor w Pentagonie napisał na Twitterze, że pierwsze zdarzenie miało miejsce 29 czerwca bieżącego roku, drugie zaś 7 września br.

AFRICOM jest zdania, że samoloty były pilotowane przez przedstawicieli tzw. Grupy Wagnera, która wspiera Libijską Armię Narodową (LNA) w walce z rządem porozumienia narodowego popieranym m.in. przez Turcję.

W maju 2020 roku rosyjskie myśliwce i bombowce przybyły do Libii z Rosji, lecąc przez Iran i Syrię.

7 września MiG-29 został prawdopodobnie zestrzelony przez pocisk z wyrzutni przeciwlotniczej MIM-33 Hawk, która została zapewne zmodernizowana i była obsługiwana przez Turków – podkreśla portal „Altair.com”.

