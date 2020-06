AFRICOM: „Sfilmowany został rosyjski myśliwiec MIG-29 lecący do Libii” [+VIDEO]

Dowództwo armii amerykańskiej w Afryce (AFRICOM) opublikowało w piątek nagranie mające przedstawiać rosyjski myśliwiec MIG-29 lecący z Syrii w kierunku Libii.

Nagranie przedstawiające przelot myśliwca zostało opublikowane w piątek na profilu @USAfricaCommand na Twitterze.

NEWS: New AFRICOM website launches, more evidence of #Russian interference —– Site supports multiple languages to address threats to African/U.S. interests, to include video captured by our pilots of Russian aircraft en route to #Libya in May. Release: https://t.co/6IU6bwXB3Q pic.twitter.com/wUOwWBPDj3

AFRICOM poinformował na swojej oficjalnej stronie, że amerykańskim siłom zbrojnym zależy na informowaniu opinii publicznej o działaniach, utrudniających Afryce osiągnięcie stabilności i bezpieczeństwa.

W komunikacie podkreślono, że w zeszłym tygodniu amerykańskie dowództwo opublikowało zdjęcia, przedstawiające rosyjskie myśliwce skierowane do Libii.

Zaznaczono, że opublikowane w piątek nagranie zostało wykonane w maju przez amerykańskich pilotów.

„Wysłanie rosyjskich samolotów myśliwskich do Libii, która znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, jedynie zwiększy chaos i napięcie. Zdarzenie zasługuje na uwagę. Rosyjskie władze cały czas dementują informacje o zaangażowaniu w konflikt, mimo że istnieją bardzo mocne dowody, potwierdzające zaangażowanie Rosji” – powiedział pułkownik sił powietrznych USA Christopher Karns.

„Afryka jest niezwykle ważną częścią świata. To, co się tam dzieje, wpływa nie tylko na bezpieczeństwo narodowe USA, ale także na społeczność międzynarodową – dodał Karns.

Portal „Avia” poinformował, że w niedzielę niezidentyfikowane myśliwce (prawdopodobnie MIG-29) zbombardowały w Libii konwój libijskich sił rządowych, wspieranych przez Turcję. Podkreślono, że samoloty były już wcześniej widziane na terytorium kraju.

Nagranie przedstawiające zajście zostało opublikowane na twitterowym profilu „Last Defender”.

Autor wpisu jest pewien, że nalotu dokonały myśliwce MIG-29, ponieważ zdolności bojowe samolotów zdecydowanie przekraczały możliwości systemów obrony przeciw-powietrznej używanych przez libijskie siły rządowe.

Również syryjskie siły zbrojne informowały kilka dni temu na Twitterze, że rosyjskie myśliwce MIG-29 wykonują tajemnicze loty do Libii.

#Syria received multiple weapon batches from #Russia including a number of Mig-29Ms

As a compensation of what was lost during the war in Syria and to maintain the balance of power in the war torn country

Multiple Mig-29Sy are doing a daily rotation from/to N Africa/Syria pic.twitter.com/qbCv9F60cj

— Syrian_MC (@Syrian_MC) June 5, 2020