Zatrzymano kierowców-cudzoziemców, którzy przebywali w Polsce nielegalnie. Kolejna kontrola przewozów “na aplikację”

"Rodzina wielodzietna to w Federacji Rosyjskiej rodzina z trojgiem lub większą liczbą dzieci" - można przeczytać w opublikowanym we wtorek dekrecie, którego treść przytacza agencja informacyjna Interfax. Jak wynika z dokumentu, pomoc socjalna dla rodzin wielodzietnych będzie udzielana do ukończenia przez najstarsze dziecko 18 roku życia lub 23 roku życia, jeśli najstarsze dziecko podjęło dalszą naukę w trybie stacjonarnym.



Dekret gwarantuje świadczenia socjalne wynikające z urodzenia i wychowania dzieci, wsparcie w zakresie stosunków pracy oraz prawo do bezpłatnych wizyty w muzeach, parkach kultury i rekreacji oraz na wystawach na terenie całego kraju. Ponadto rodzicom wielodzietnym przysługuje prawo do dodatkowego kształcenia zawodowego, a matkom prawo do wcześniejszej emerytury.