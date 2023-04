Władze Warszawy przejęły nieruchomość zajmowaną przez ambasadę Rosji

Zgodnie z decyzją sądu, władze Warszawy przejęły należącą do Ambasady Rosji nieruchomość, w której mieściła się szkoła dla dzieci dyplomatów. Moskwa krytykuje działania strony polskiej.

W sobotę władze Warszawy poinformowały o przejęciu budynku szkoły, należącej do ambasady Rosji. Wiceprezydent stolicy Tomasz Bratek powiedział, że w ten sposób zrealizowano wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie. Jak twierdzi, do wejścia na teren, gdzie znajdują się dwa budynki, konieczne było użycie siły.

– Na początku strona rosyjska odmówiła otwarcia bramy i furtek. Musieliśmy wezwać ślusarza, który z pomocą narzędzi wprowadził nas na teren tej posesji. Ślusarz pomógł też sforsować drzwi wejściowe – zrelacjonował Bratek.

Według jego relacji, strona rosyjska najprawdopodobniej sądziła, że Polacy nie posuną się do bardziej radykalnych środków. Gdy jednak Rosjanie zobaczyli determinację władz Warszawy, postanowili zacząć współpracować, a zastępca ambasadora wydał Polakom klucze.

Ponadto, obie strony uzgodniły tryb opuszczania budynku. Według Tomasza Bratka, faktycznie chodzi tu o wydawanie przedmiotów, będących własnością pracowników ambasady Federacji Rosyjskiej. Według niego, wcześniej Rosjanie nie chcieli wydać nieruchomości, bezprawnie twierdząc, iż jakoby jest to teren placówki dyplomatycznej.

The #Warsaw City Hall is evicting employees of the school at the #Russian Embassy in the #Polish capital.#Moscow will protest about this, said Ambassador Sergei Andreev. pic.twitter.com/Kz1OAssWdp

— NEXTA (@nexta_tv) April 29, 2023