Wysoka liczba wakatów w policji. W samej Warszawie brakuje ponad 1200 funkcjonariuszy

W komendzie stołecznej policji brakuje 1231 policjantów. Jest to najwyższy poziom nieobsadzonych etatów od ponad 10 lat.

W Warszawie nieobsadzone wakaty stanowią 14 proc. całości, a w okolicznych powiatach 11 proc.

Szefostwo garnizonu stołecznego zarzeka się jednak, że braki kadrowie nie wpływają na poziom bezpieczeństwa mieszkańców czy szybkość reakcji na zgłoszenia.

Komenda poinformowala także, że codziennie ok. 600 funkcjonariuszy odbywa w Warszawie tzw. staże adaptacyjne. Nowi policjanci z całego kraju pełnią służbę głównie patrolową i zmieniają się co kilka tygodni.

W kwietniu informowaliśmy o znacznym wzroście wakatów w policji w 2020 roku. Na koniec 31 grudnia 2019 roku brakowało 4461 funkcjonariuszy, natomiast po trzech miesiącach nieobsadzonych było już 6865 – zgodnie z danymi z 1 kwietnia 2019 roku, w całej Polsce mundurowych wakatów w Policji było wtedy 5670. W samym marcu br. odeszło 2242 funkcjonariuszy. W styczniu 27, w lutym 543.

Od tego czasu tylko nieznacznie wzrosła liczba wakatów w warszawskiej policji – dane z kwietnia mówiły o 1206 nieobsadzonych stanowiskach. Również w całym kraju liczba wakatów wzrosła nieznacznie. Według stanu na 1 września 2020 r. w Policji służyło 95 614 policjantów, a liczba wakatów wynosiła wtedy 7695.

Jeszcze w tym roku w planach jest zrekrutowanie 4,5 tys. osób. Cel być może uda się zrealizować dzięki złagodzonym w marcu kryteriom naboru. Wieloetapową selekcję przechodził do tej pory tylko co piąty kandydat. Najwięcej osób odpadało na badaniach psychologicznych – przechodziła je tylko co trzecia osoba. Jedna na cztery zaliczała natomiast test sprawnościowy. Jak poinformowała redakcję infosecurity24.pl Komenda Główna Policji w okresie od 1 stycznia do 14 września 2020 r., do postępowania kwalifikacyjnego przystąpiło 12711 kandydatów, ale służbę rozpoczęło jedynie 2094 nowych policjantów.

Wedle nowych zasad m.in. skrócono okresy karencji, po których upływie można ponownie przystąpić do testów. W przypadku sprawdzianu sprawności fizycznej z 6 do 2 miesięcy, w przypadku ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej z 12 do 6 miesięcy, a w przypadku testu psychologicznego z 12 do 10 miesięcy. Wydłużono też termin ważności pozytywnego wyniku testu psychologicznego z 12 miesięcy do 24 miesięcy. Ma to ułatwić powtórne przystępowanie do naborów.

Na zmniejszenie się atrakcyjności pracy w policji wpłynęła jej aktywność w czasie pandemii koronawirusa. Wojciech Kawa, ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii, były z-ca komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu ds. kryminalnych, ocenia w swojej analizie, że „miała być Policja 2.0, a jest Milicja 2.0”. W pewnym zakresie policja się cofnęła do minionej epoki, chodzi o stosowanie środków przymusu bezpośredniego, niestosowanie zasad etyki zawodowej oraz sposób komunikowania się ze społeczeństwem – tłumaczy ekspert.

Funkcjonariusz po tzw. kursie podstawowym zarabia ok. 4 tys. zł pensji podstawowej netto. Pensja rośnie wraz z awansami. Przykładowo dzielnicowi i kontrolerzy ruchu z trzeciej grupy zaszeregowania mogą liczyć już na ok. 4,5 tys. zł, detektywi z piątej grupy na ok. 4,8 tys. zł, a dyżurni i specjaliści z szóstej na ponad 5,2 tys. zł. Najwięcej zarabiają komendanci. Powiatowy zarabia średnio ponad 8 tys. zł, wojewódzki ponad 11 tys. zł, a główny ponad 16 tys. zł.

Aby otrzymać emeryturę funkcjonariusz powinien odsłużyć 25 lat.

W 2019 roku Rzeczpospolita informowała, że nawet 10 tys. policjantów w latach 2020-2021 może zrzucić mudnur, w związku z wysłużeniem wystarczającej ilości czasu, co uprawnia ich do najwyższych uprawnień emerytalnych, czyli pobierania emerytury w wysokości 75 proc. uposażenia.

Stąd też pomysł na ratowanie sytuacji kadrowej z pomocą byłych funkcjonariuszy. Wybrane jednostki policji przypominają o odpowiednich przepisach umożliwiających ich powrót do służby, a także o trwającej rekrutacji. Np. na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy pojawiło się ogłoszenie dotyczące rekrutacji do służby w Policji w 2020 roku skierowane do byłych funkcjonariuszy tej formacji. Chodzi dokładnie o mundurowych, którzy złożyli odpowiednie dokumenty przed upływem trzech lat od dnia zwolnienia ze służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskali kwalifikacje zawodowe podstawowe.

Podobne ogłoszenia znaleźć można m.in. na stronie Śląskiej, Małopolskiej, Opolskiej, Wielkopolskiej, Mazowieckiej Policji czy Komendy Stołecznej Policji.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadziło w tym roku przedemerytalny dodatek motywacyjny, który ma zatrzymać w szeregach służby mundurowych ze stażem powyżej 25 lat. W przypadku pozostania w policji otrzymają oni świadczenie w wysokości 1500 złotych brutto. Natomiast po 28,5 latach służby wzrośnie ono do 2500 złotych brutto.

Kresy.pl / nszzp.pl / money.pl / rmf24.pl / infosecurity24.pl / Rzeczpospolita