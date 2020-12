Szef KPRM: Pierwsze szczepienia przeciw Covid-19 w Polsce powinny rozpocząć się w styczniu

„Jeżeli szczepionka na COVID-19 trafi do Polski na przełomie grudnia i stycznia, będziemy gotowi w styczniu do rozpoczęcia programu szczepień” – zadeklarował we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk. Podkreślił, że szczegółowe informacje zostaną ogłoszone w tym tygodniu przez premiera Mateusz Morawieckiego.

Szef KPRM został zapytany we wtorek na antenie TVN24, kiedy na Covid-19 zostanie zaszczepiony pierwszy polski pacjent. „To przede wszystkim zależy od producentów i dostawców szczepionek. Zgodnie z ich deklaracjami, te szczepionki trafią na przełomie grudnia i stycznia do Polski. W tym tygodniu premier Mateusz Morawiecki ogłosi założenia programu szczepień, który się rozpocznie w Polsce niezwłocznie po tym, jak szczepionki zostaną do naszego kraju dostarczone” – odpowiedział, cytowany przez Polską Agencję Prasową (PAP).

Zaznaczył, że zgodnie z deklaracjami producentów do Polski szczepionki powinny trafić na przełomie grudnia i stycznia. „Jeżeli tak się stanie, my będziemy gotowi w styczniu do rozpoczęcia całego programu szczepień” – dodał.

„Wygrywamy z epidemią! Liczba zakażeń spada! Do czasu otrzymania szczepionki stosujmy to, co po prostu działa” – napisał premier w poniedziałek. Dworczyk został zapytany o poniedziałkowy wpis premiera w kontekście możliwości ewentualnych zmian w kumulacji ferii zimowych. Szef KPRM wyraził opinię, że nie toczy się aktualnie na ten temat dyskusja. „Nie sądzę, żeby ona się pojawiła” – dodał. „Mamy okres, kiedy pandemia cały czas jest groźna i nie możemy ryzykować zdrowiem i życiem Polaków” – zaznaczył.

Premier Mateusz Morawiecki oświadczył w połowie listopada, że rząd zamówił 16 mln dawek jednej ze szczepionek na koronawirusa.

„Na spotkaniu z kierownictwem firm Astra Zeneca i Pfizer zadeklarowano, że jak tylko szczepionki na koronawirusa zostaną dopuszczone do obrotu w UE, Polska zamówi maksymalną przysługującą jej liczbę; na jedną ze szczepionek już złożyliśmy zamówienie na 16 mln dawek” – mówił premier.

pap / wnp.pl / Kresy.pl