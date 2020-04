Wzrost liczby wakatów w Policji

Zgodnie z danymi z 1 kwietnia 2019 roku, w całej Polsce mundurowych wakatów w Policji było 5670. Jak poinformowała w zeszłym roku Komenda Główna Policji, od 1 stycznia do 1 kwietnia 2019 roku, z formacji deszło 2145 policjantów, a 75 zrezygnowało w trakcie szkolenia podstawowego.

Najwięcej nieobsadzonych stanowisk w Policji znajduje się w województwie zachodniopomorskim – 603 wakaty, co stanowi niecałe 13% ogółu. Kolejne miejsce zajmuje Komenda Stołeczna Policji z 1206 wakatami (ok. 12%). Na podium znalazło się także województwo lubuskie – tam liczba wakató wynosi 307, czyli niewiele ponad 11%.

W Centralny Poddodziale Kontrterrorystycznym Policji jest aż 49 wakatów, co stanowi niemal 22% stanu osobowego formacji. Również szkoły policyjne w Słupsku (26 wakatów – niemal 15%) oraz w Szczytnie (35 wakatów – niewiele ponad 14%) cierpią na poważne braki kadrowe. Warto wspomnieć także sytuację w Centralnym Biurze Śledczym Policji. Brakuje tam 178 funkcjonariuszy, co stanowi ok. 9% stanu osobowego.

W 2019 roku Rzeczpospolita informowała, że nawet 10 tys. policjantów w latach 2020-2021 może zrzucić mudnur, w związku z wysłużeniem wystarczającej ilości czasu, co uprawnia ich do najwyższych uprawnień emerytalnych, czyli pobierania emerytury w wysokości 75 proc. uposażenia.

Należy mieć tylko nadzieję, że w związku z podwyżkami, stabilnością finansową gwarantowaną przez państwo, po zakończeniu okresu epidemi koronawirusa sytuacja kadrowa w Policji będzie wracała powoli do normy. Jeżeli jedank okres ten przedłuży się do jesieni br.(…) to zapewne liczba wakatów się zwiększy, a gdyby nawet liczba kandydatów do służby znacznie wzrosła, to powstaje pytanie czy szkoły Policji będą wydolne, gdyż równolegle należy też prowadzić szkolenia specjalistyczne. Powrót do sytuacji gdy poziom wakatów zmniejszy się poniżej 4 tysięcy będzie możliwy prawdopodobnie na przestrzenia 2021 – 2020 rok – piszą na swojej stronie internetowej związkowcy z Wielkopolski.

Związkowcy przypominają również o zmianach w ustawie o Policji, które „pozwolą na pozostanie w służbie na kolejna kilka lat funkcjonariuszy z długim stażem, których jest kilkanaście tysięcy”. Zgodnie z zapowiedziami kierownictwa MSWiA, resort zamierza wprowadzić „świadczenie motywacyjne dla funkcjonariuszy ze stażem powyżej 25 lat”. Przepisy dotyczące tego świadczenia pojawiły się w projekcie „superustawy”, który resort opublikował na początku marca br. Prace nad dokumentem, do którego policyjni związkowcy mieli sporo uwag, w obliczu pandemii na pewno się jednak wydłużą.

