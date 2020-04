Policja kupuje armatki wodne za 20 mln złotych

Na początku lutego policja opublikowała w sferze publicznej ogłoszenie przetargowe na 5 sztuk pojazdów typu armatka wodna o wartości brutto 20 424 706,46 zł. Postępowanie zakończono 19 marca. Dokumentacja dostępna jest na stronie kgpolicja.ezamawiajacy.pl.

Pojazdy typu armatka wodna trafią do policyjnych oddziałów prewencji. Zamówienie ma zostać zrealizowane do 4 grudnia 2020 roku.

Policja przy rozpatrywaniu ofert przetargowych brała pod uwagę minimum pięcioletnią gwarancję na całą zabudowę i wyposażenie pojazdu po zabudowie (waga 15), oferowanie bezpłatnych przeglądów okresowych w ramach gwarancji na pojazd bazowy, na którym dokonano zabudowy (waga 5), opcję wymiany wszystkich szyb kuloodpornych w kabinie załogowej po 5 latach eksploatacji pojazdu (waga 15), usytuowanie nad nadwoziem pojazdu wylotu rur wydechowych silnika głównego i silnika napędzającego pompę wody (waga 4), hamulce postojowe dla każdej osi w pojeździe bazowym (waga 1) oraz kilka dodatkowych kwestii technicznych.

Armatki wodne to duże pojazdy ciężarowe o długości do 10 metrów z napędem 6×6 (lub 6×4 z dołączanym przednim napędem) i silnikami diesla o mocy nie mniejszej niż 325 kW (ponad 440 KM). Mają rozpędzać się do 110 km/h przy pustym zbiorniku na wodę o pojemności 9000 litrów lub do 90 km/h, gdy zbiornik napełniony będzie do pełna.

W pełni wyposażony pojazd ma osiągać 65 km/h w czasie 35 sekund, szacowany zasięg to 400 km z pełnym zbiornikiem i 650 km z pustym zbiornikiem. W jego wyposażeniu mają znaleźć się m.in. kuloodporne szyby, nożyce do cięcia drutu, kilof, młot fortyfikacyjny, szpadel, siekierę, fotele z pneumatycznym tłumieniem drgań, monitory LCD (min. 15 cali) oraz zestaw kamer do monitorowania całego otoczenia i dyski SSD min. 1 TB do zapisu nagrywanego materiału ze wszystkich kamer przez co najmniej 7 godzin.

Nie zostało wskazane gdzie dokładnie trafią pojazdy, ale można przypuszczać, że będą to oddziały prewencji na terenie województw: mazowieckiego, śląskiego, wielopolskiego i pomorskiego. Wraz z ofertą wykonawca miał dostarczyć lokalizacje autoryzowanych stacji obsługi dla pojazdu bazowego właśnie dla tych obszarów.

Oprócz tego funkcjonariusze prewencji mają otrzymać w miejsce wysłużonych Volkswagenów Transporterów 124 nowych specjalistycznych radiowozów w wersji wypadkowej W. Są to długie furgony osobowe o długości od 5,7 do 6,1 m przystosowane do przewozu 7 policjantów z całym rynsztunkiem w postaci kasku, hełmu, tarczy, miotacza gazu pieprzowego, kamizelki kuloodpornej i broni służbowej. Pierwsze 80 egzemplarzy pojawi się do końca listopada 2020 roku. Kolejne 44 egzemplarze powinny zostać dostarczone do 14 grudnia 2020 roku.

Jak informował Jarosław Zieliński w odpowiedzi na interpelację Marka Wójcika z PO – w latach 2019-2020 planowany jest zakup 2 432 sztuk sprzętu transportowego za kwotę 295,6 mln zł.

