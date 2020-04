Do tej pory policja wystawiła już prawie 10 tys. mandatów za nieprzestrzeganie obostrzeń

Rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka poinformował we wtorek, że od momentu wejścia w życie przepisów ograniczających możliwość gromadzenia się i przemieszczania policja wystawiła już prawie 10 tys. mandatów. Skierowano także 2,3 tys. wniosków do sądu o ukaranie.

KGP poinformowało we wtorek, że ostatniej doby przeprowadzono kontrolę u 114 tys. osób poddanych kwarantannie. Uchybienia zostały stwierdzone w około 260 przypadkach. Zdaniem funkcjonariuszy kwalifikują się one do ukarania. Zanotowano także 7 przypadków zwrócenia się do funkcjonariuszy z prośbą o pomoc np. w wyniesieniu śmieci czy zrobieniu zakupów.

„Codziennie angażujemy do działań prewencyjnych, mając na celu egzekwowanie obecnie obowiązujących ograniczeń aż ok. 25 tys. policjantów wspieranych przez funkcjonariuszy straży miejskich oraz żołnierzy, głównie z Żandarmerii Wojskowej” – zaznaczył Ciarka.

„Policjanci dbają o Nasze bezpieczeństwo i zdrowie. Nie chcemy mieć powodów do karania, dlatego apelujemy o stosowanie się do obowiązujących ograniczeń” – dodał.

Podkreślił, że nie wszyscy wykazali się w ciągu dwóch ostatnich tygodni odpowiedzialnością. Do tej pory wystawionych zostało przez policję 9,7 tys. mandatów, wniosek do sądu o ukaranie skierowano zaś w 2,3 tys. przypadków.

„Wiele razy Polacy udowadniali, że potrafią być solidarni i odpowiedzialni. Teraz ta wzajemna dyscyplina i odpowiedzialność jest tym ważniejsza, że nikt z nas nie wie, czy jest nosicielem, a co za tym idzie może zarażać inne osoby” – oświadczył Ciarka.

Zadeklarował, że policja będzie egzekwowała wprowadzone obostrzenia. „Nie chcemy mieć powodów do karania, ale nieodpowiedzialne osoby, które będą ignorować przepisy, muszą liczyć się z konsekwencjami” – przestrzegł.

Przypomniał, że inspektor sanitarny ma możliwość, na mocy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nałożyć grzywnę w wysokości 5 – 30 tys. złotych na osoby nieprzestrzegające ograniczeń.

Rzecznik KGP zaapelował o rozsądek i odpowiedzialność.

pap / rmf24.pl / kresy.pl