Wlk. Brytania: liczba Polaków spadła poniżej 700 tys.

Liczba Polaków żyjących w Wielkiej Brytania spada. Po raz pierwszy od lat spadła ona poniżej 700 tys. i wynosi 696 tys. osób. Obecnie na Wyspach mieszka niemal tyle samo Polaków, co 10 lat temu.

W czwartek brytyjski urząd statystyczny ONS podał dane, według których w połowie 2021 roku w Wielkiej Brytanii mieszkało 696 tys. osób posiadających polskie obywatelstwo. To o 42 tys. mniej niż w pierwszej połowie roku i o 325 tys. mniej w stosunku do szczytu w 2012 roku. Dodajmy, że 682 tys. to osoby urodzone w Polsce.

Nowe potwierdzają, że od paru lat liczba Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, w różnym tempie, spada. Obecny wynik to zarazem trzeci z rzędu znaczny spadek, choć mniejszy niż w poprzednich dwóch półroczach. W pierwszej połowie 2020 roku liczba Polaków zmniejszyła się o rekordowe 85 tys., zaś w drugiej połowie tego samego roku spadła o kolejne 77 tys.

Ogółem, liczba Polaków żyjących w Wielkiej Brytanii systematycznie rosła od 2004 roku, tj. wejścia Polski do UE i otwarcia brytyjskiego rynku pracy dla polskich obywateli, aż do 2016 roku. Rekord, według ONS, padł na koniec 2017 roku, gdy liczbę Polaków oszacowano na ponad milion osób, 1,021 mln. Od tamtej pory liczba ta zmniejsza się. Duży spadek nastąpił pomiędzy połową a końcem 2018 r. – o 80 tys. W ciągu 2019 r. liczba ustabilizowała się na poziomie około 900 tys., zaś w kolejnym roku znów znacząco spadła. Obecnie liczba obywateli polskich w Wielkiej Brytanii w zasadzie powróciła do poziomu z końca 2011 r., gdy ONS szacował ją na 698 tys.

Jednocześnie, spadki liczb z pierwszego półrocza 2021 r. – obywateli polskich o 42 tys., a osób urodzonych w Polsce o 9 tys. – wskazują, że w tym okresie stosunkowo dużo osób przyjęło brytyjskie obywatelstwo. O tym, że tysiące Polaków składają wnioski o brytyjskie obywatelstwo, pisaliśmy w połowie 2019 roku. Tylko w w pierwszym kwartale tamtego roku było to ponad 3,5 tys. Polaków – najwięcej w historii. W ciągu 12 miesięcy od kwietnia 2018 roku do końca marca 2019 r. łącznie wnioski złożyło blisko 10,4 tys. Polaków. Pozytywne decyzje uzyskało w tym czasie ponad 80 proc. z nich. Od referendum ws. Brexitu w czerwcu 2016 roku do pierwszej połowy 2019 r. wnioski o brytyjskie obywatelstwo złożyło ponad 23,5 tys. Polaków.

Obywatele polscy pozostają nadal zdecydowanie największą grupą cudzoziemców zamieszkujących Wielką Brytanię. Jest ich prawie dwa razy więcej niż będących na drugim-trzecim miejscu obywateli Indii i Irlandii – po 370 tys. Dalej znajdują się obywatele Włoch i Rumunii.

Z kolei wśród mieszkańców Wielkiej Brytanii urodzonych za granicą osoby urodzone w Polsce – 682 tys. – były na drugim miejscu. Więcej było tylko osób urodzonych w Indiach – 896 tys.

W mediach zwraca się uwagę, że Spadek liczby Polaków w Wielkiej Brytanii wpisuje się w szerszy trend odpływu obywateli państw członkowskich UE z tego kraju. Według szacunków ONS, w połowie 2021 roku w Wielkiej Brytanii mieszkało 3,408 mln obywateli państw członkowskich UE. To o 90 tys. mniej niż pół roku wcześniej oraz o 405 tys. mniej niż na koniec 2017 r. Liczba mieszkańców Wielkiej Brytanii urodzonych w krajach unijnych szacowana jest na 3,511 mln.

Ogółem ONS szacuje, że w połowie 2021 r. w Wielkiej Brytanii mieszkało 9,6 mln osób urodzonych za granicą i 6,0 mln – niemających brytyjskiego obywatelstwa (obie te grupy w dużej mierze się pokrywają). Obecnie ONS ocenia populację kraju na 67,1 mln.

O tym, że spada liczba Polaków w Wielkiej Brytanii, informowaliśmy już parę miesięcy temu.

