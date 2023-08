Słabe morale i częsta odmowa walki – brytyjski wywiad o problemach rosyjskiej armii na Ukrainie

Rosyjskie siły zbrojne na Ukrainie mają problem z wysoką liczbą odmawiających walki żołnierzy. To odzwierciedlenie braku wyszkolenia, motywacji i sytuacji wysokiego stresu – ocenia brytyjski wywiad.

Ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii przypomniało w środowej aktualizacji wywiadowczej, że 25 sierpnia dwóch rosyjskich żołnierzy zostało skazanych na co najmniej dwa lata kolonii karnej za odmowę wykonania rozkazu powrotu na front na Ukrainie. W lipcu serwis Mediazona podał z kolei, że Rosja skazywała blisko 100 żołnierzy tygodniowo za odmowę walki.

Jak oceniają Brytyjczycy, jeśli ten trend się utrzyma, rocznie będzie około 5200 wyroków skazujących za odmowę.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 August 2023

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/TnBxxQHNLh

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/M54lpROcFo

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 30, 2023