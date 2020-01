W Stanisławowie uroczyście pochowano weterana Waffen-SS Galizien [+FOTO]

Zmarłego weterana kolaboracyjnej ukraińskiej formacji ochotniczej, dywizji Waffen-SS Galizien, uroczyście pochowano w Alei Chwały w Stanisławowie (ob. Iwano-Frankiwsk). W pogrzebie wzięli udział mer miast, szef rady obwodowej i greckokatolicki arcybiskup, a także osoby w mundurach SS Galizien.

We wtorek w Stanisławowie (ob. Iwano-Frankiwsku) na Ukrainie odbył się uroczysty pogrzeb zmarłego kilka dni wcześniej Mychajło Mułyka, weterana ukraińskiej, kolaboracyjnej formacji ochotniczej, dywizji Waffen-SS Galizien. Wzięli w nim udział przedstawiciele lokalnych władz, miejskich i obwodowych, na czele z wywodzącym się z neobanderowskiej partii Swoboda merem miasta Rusłanem Marcinkiwem, a także duchowieństwa greckokatolickiego, w tym abp Wołodymyr Wijtyszyn oraz klerycy.

Zmarły został pochowany w Alei Chwały miejskiego cmentarza. W procesji pogrzebowej brały udział osoby w mundurach nazistowskiej formacji kolaboracyjnej Waffen-SS Galizien. Widoczne były też czerwono-czarne, banderowskie flagi. Z zamieszczonych zdjęć wynika, że w pogrzebie uczestniczył też syn głównodowodzącego UPA Romana Szuchewycza, Jurij.

Serwis internetowy Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGC), który za portalem „Prawda” informował o zdarzeniu podał, że „wszystko to wywołało to niejednoznaczne reakcje w społeczeństwie” lokalnym.

Serwis internetowy UKGC zwraca uwagę na komentarz szefa Ukraińskiego Komitetu Żydowskiego, Eduarda Dolinskiego. Zamieścił on na portalu społecznościowym zdjęcia z pogrzebu, w tym osób w mundurach dywizji Waffen-SS Galizien, wraz z komentarzem:

„Pogrzeb weterana nazistowskiej dywizji Waffen-SS Galizien, Mychajło Mułyka, odbył się dziś w Iwano-Frankiwsku”. Mężnie walczył za Adolfa Hitlera i zwycięstwo nazistowskich Niemiec. Spocznie w Alei Chwały”.

