W Bahrajnie odbyły się protesty przeciwko normalizacji stosunków z Izraelem

W piątek wieczorem na ulicach stolicy Bahrajnu, wybuchły protesty przeciwko normalizacji stosunków z Izraelem – poinformował Middle East Monitor.

Jak poinformował portal Middle East Monitor, na ulicach stolicy Bahrajnu wybuchły w piątek protesty przeciwników normalizacji stosunków z Izraelem.

Protestujący nieśli transparenty potępiające normalizację, z ujednoliconym hasłem „Piątek anty-normalizacyjny”, wraz ze zdjęciem zamaskowanego palestyńskiego bojownika.

Porozumienie normalizacyjne Bahrajnu z Izraelem spotkało się z powszechną złością, pomimo rygorystycznych ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

Protestujący wyrazili swój sprzeciw wobec normalizacji, niosąc transparenty z hasłami: „Normalizacja to zdrada”, „Odrzucamy uległość, upokorzenie i poddanie się instrukcjom Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii” oraz „Izrael to rak, który należy wykorzenić”. Inne hasła głosiły: „Nigdy się nie poddamy” i „Normalizacja jest haniebna, to zdrada”.

Umowy normalizacyjne z Emiratów i Bahrajnu z Izraelem zostały kategorycznie odrzucone przez władze i frakcje palestyńskie, które uznały tę decyzję za zdradę meczetu Al-Aksa, Jerozolimy i sprawy palestyńskiej.

Bahrainis slam Manama’s normalization of ties with Israel

People of Bahrain once again take to the streets to protest against the normalization of their country’s ties with Israel. Bahrain, along with the #UAE, signed a US-brokered normalization deal with #Israel in September. pic.twitter.com/3C7k6qdMIR

— Press TV (@PressTV) October 23, 2020