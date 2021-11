JPost: Unia Europejska nie uzna całego Hezbollahu za organizację terrorystyczną

Przedstawiciele Unii Europejskiej przekazali w poniedziałek portalowi The Jerusalem Post, że UE nie uzna całego Hezbollahu za organizację terrorystyczną. Izraelskie media zwracają uwagę, że Unia odmawia stwierdzenia, że Iran jest reżimem antysemickim.

Katharina von Schnurbein, koordynatorka Komisji Europejskiej ds. zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego, skierowała to pytanie do swoich przełożonych z UE. Peter Stano, rzecznik UE ds. polityki zagranicznej, powiedział portalowi, że „wojskowe skrzydło Hezbollahu jest już na liście terrorystów UE. Wszelkie zmiany charakteru i zakresu istniejącego wpisu są do omówienia i podjęcia przez państwa członkowskie UE jednomyślnie”.

Po tym, jak agenci Hezbollahu wysadzili w powietrze izraelski autobus w 2012 roku w Burgas w Bułgarii, mordując pięciu Izraelczyków i ich bułgarskiego kierowcę autobusu, UE jedynie zakazała militarnego skrzydła Hezbollahu.

Zapytany, czy Islamska Republika Iranu jest reżimem antysemickim, Stano powiedział, że „UE bardzo wyraźnie potępiła antysemityzm w ogóle i wezwania do zniszczenia Izraela przez kogokolwiek kto wymyśla takie niedopuszczalne teorie”.

Christian Wigand, rzecznik Komisji Europejskiej ds. sprawiedliwości, powiedział w rozmowie z The Post, że „Komisja Europejska potwierdza swoje stanowcze i jednoznaczne zaangażowanie w globalną walkę z antysemityzmem. Wszelkie formy antysemityzmu, podżegania do nienawiści i przemocy są niedopuszczalne i niezgodne z wartościami i celami Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. Należy się nim zająć poprzez formę działania, zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym. Te zasady nie podlegają negocjacjom dla Europejczyków”.

W 2020 roku niemieckie MSW całkowicie zakazało ruchowi Hezbollah prowadzenia w Niemczech działalności. Rzecznik niemieckiego ministra spraw wewnętrznych poinformował na Twitterze, że szef resortu Horst Seehofer zakazał działalności Hezbollahu ze skutkiem natychmiastowym. Chodzi o polityczne skrzydło organizacji, ponieważ działalność jego części wojskowej była już zakazana.

„Hezbollah jest organizacją terrorystyczną uznaną za odpowiedzialną za liczne ataki i porwania na całym świecie” – powiedział Seehofer dziennikowi Bild.

Decyzja niemieckich władz spotkała się z aprobatą USA, Izraela i Arabii Saudyjskiej. Ambasador USA w Niemczech Richard Grenell z zadowoleniem przyjął zmianę stanowiska Berlina i wezwał „wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej do podjęcia podobnych działań”. Minister spraw zagranicznych Izraela Israel Katz uznał delegalizację Hezbollahu za „znaczący krok w światowej walce z terroryzmem” i wezwał Unię Europejską, by „zrobiła to samo”. Podobnie brzmiące oświadczenie w tej sprawie wydało MSZ Arabii Saudyjskiej.

Kresy.pl/Jpost