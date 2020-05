W Arabii Saudyjskiej powstały specjalne jednostki, które będą pilnować reżimu sanitarnego

W Arabii Saudyjskiej została utworzona specjalna jednostka policji do celów monitorowania naruszeń zasad wprowadzonych podczas pandemii koronawirusa – przekazała w czwartek Agencja Prasowa Reuters.

Jak poinformował w czwartek Reuters, w Arabii Saudyjskiej wydzielone jednostki policji będą odpowiedzialne za pilnowanie przestrzegania obostrzeń przez obywateli. Policjanci ci nie będą mieć przydzielanych żadnych innych zadań.

W państwie Saudów od dzisiaj zgromadzenia większe niż pięć osób są surowo zabronione. Każde naruszenie obowiązującego prawa ma być karane, policja zachęciła obywateli do zgłaszania wszelkich naruszeń.

Osoby łamiące zakaz zgromadzeń będą musiały się liczyć się z mandatami w wysokości do 100 000 rialów czyli około 27 000 dolarów. Zakaz dotyczy nie tylko miejsc publicznych, ale także placów budowy, sklepów czy nawet prywatnych domów. Także wesela, pogrzeby i inne uroczystości będą musiały odbyć się w gronie tylko najbliższej rodziny.

„Rozporządzenie ma na celu narzucenie separacji społecznej oraz ograniczanie zgromadzeń ludzi” – przekazała Saudyjska Agencja Prasowa. W środę królestwo wprowadziło nowe surowe kary dla mieszkańców i obywateli, którzy naruszają inne środki zapobiegawcze.

Osoby, które naruszyły zasady kwarantanny, mogą zostać ukarane grzywną w wysokości do 200 000 rialów (54 000 dolarów). Grozi im także do dwóch lat więzienia, podczas gdy osoby, które umyślnie rozprzestrzeniły wirusa, mogą zostać ukarane grzywną w wysokości do 500 000 rialów (135 000 dolarów) i pozbawieniem wolności do pięciu lat.

Osoby nie będące obywatelami Arabii Saudyjskiej, a które złamią prawo są zagrożone deportacją i pozbawieniem możliwości ponownego wjazdu do kraju.

Kresy.pl/Reuters