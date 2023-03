USA popierają kraje, które chcą wysłać Ukrainie myśliwce. W tle polskie MiG-29

Wzywamy całą polską klasę polityczną do opamiętania, do nierealizowania szaleńczych ideologicznych planów Brukseli, które doprowadzą do zubożenia polskiego społeczeństwa i do pozbawienia nas nawet dachu nad głową - oświadczył we wtorek Sławomir Mentzen (Konfederacja, prezes partii Nowa Nadzieja) odnosząc się do popartej we wtorek przez Parlament Europejski nowelizacji dyrektywy EPBD.