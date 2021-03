Sekretarz Stanu USA spotka się na Alasce ze swoim odpowiednikiem z Chin

Sekretarz Stanu USA Antony Blinken spotka się w przyszłym tygodniu na Alasce ze swoim odpowiednikiem z Chin – poinformowała w środę agencja prasowa Reuters.

Jak poinformowała agencja prasowa Reuters sekretarz stanu Antony Blinken spotka się z najwyższymi chińskimi urzędnikami 18 marca na Alasce. Jest to pierwsze spotkanie na tak wysokim szczeblu przedstawicieli obu krajów pod administracją Bidena.

„Spotkam się 18 marca z ministrami Chińskiej Republiki Ludowej Yangiem Jiechi i Wangiem Yi na Alasce, aby zająć się różnymi kwestiami, w tym tymi, w których mamy głębokie spory” – poinformował Blinken na Twitterze.

I will meet on March 18 with People’s Republic of China Director Yang Jiechi and State Councilor Wang Yi in Alaska to engage on a range of issues, including those where we have deep disagreements.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 10, 2021