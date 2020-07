USA: Kolejny wypadek myśliwca F-16. Pilot zdążył się katapultować

Amerykański myśliwiec F-16 Viper należący do 49. Eskadry Sił Powietrznych USA rozbił się we wtorek w czasie lądowania w bazie lotniczej Holloman w Nowym Meksyku. Pilot zdążył się katapultować, dzięki czemu przeżył.

„Viper F-16 Amerykańskich Sił Powietrznych należący do 49. Eskadry rozbił się podczas lądowania w Holloman dziś około godziny 18:00 czasu lokalnego. Pilot zdążył się katapultować i jest obecnie leczony z powodu drobnych obrażeń.

A USAF F-16 Viper from the 49 WG crashed during landing at Holloman AFB at approximately 1800 MDT today. The sole pilot on board successfully ejected and is currently being treated for minor injuries.

Emergency responders are on scene.

— 49th Wing (@HollomanAFB) July 14, 2020