Dania przekaże Ukrainie samoloty F-16. Podano liczbę maszyn

Premier Danii poinformowała w niedzielę, ile samolotów F-16 jej kraj zamierza przekazać Ukrainie.

Przekażemy Ukrainie 19 samolotów wielozadaniowych F-16 – oświadczyła w niedzielę premier Danii Mette Frederiksen po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. “Mamy nadzieję, że duńskie samoloty pomogą wam w obronie nieba” – powiedziała.

Jak przekazała duńska premier, sześć myśliwców ma zostać dostarczonych w okolicach Nowego Roku, kolejnych osiem w 2024 roku, natomiast pięć ostatnich samolotów w 2025 roku.

Zapytana, czy samoloty zostaną wykorzystane do ataku na Rosję odpowiedziała, że “zostaną użyte do obrony Ukrainy”. “Szczerze mówiąc, nie rozmawialiśmy o tym” – powiedział z kolei Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do tej kwestii.

Wcześniej na Twitterze Zełenski poinformował, ile maszyn dostarczy Holandia.

“Dzisiaj robimy kolejny krok w kierunku wzmocnienia obrony powietrznej Ukrainy. F-16. Samoloty, których użyjemy do trzymania rosyjskich terrorystów z dala od ukraińskich miast i wsi” – przekazał Zełenski.

Napisał, że uzgodnił z premierem Holandii, że na Ukrainę trafią 42 myśliwce F-16. “A to dopiero początek” – podkreślił Zełenski.

Jak zaznacza agencja Reuters, sam premier Holandii Mark Rutte powiedział, że holenderski rząd nie zdecydował jeszcze, ile maszyn trafi na Ukrainę.

Today, we took another step to strengthen Ukraine’s air shield. F-16s.

These jets will be used to keep Russian terrorists away from Ukrainian cities and towns.@MinPres Mark Rutte and I reached an agreement on the number of F-16s to be transferred to Ukraine once our pilots and…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 20, 2023