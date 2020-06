USA: kolejny wypadek F-35A

To kolejny incydent z udziałem F-35 w ostatnim czasie. Podczas lądowania doszło do awarii podwozia.

W poniedziałek rano w USA miał miejsce kolejny incydent z udziałem wie­lo­za­da­nio­wego samo­lo­tu bojo­wego Lockheed Martin F‑35A Lightning II. Po zakończeniu rutynowego lotu szkoleniowego, podczas lądowania w bazie lotniczej Hill w stanie Utah, po przyziemieniu nieoczekiwanie zło­żyła się jedna z goleni pod­wo­zia. Pilot z 388. Skrzydła Myśliwskiego zdołał samodzielnie opuścić samolot i trafił na badania lekarskie. Uszkodzenia maszyny wstępnie określono jako poważne.

Rzecznik bazy poinformował, że sprawę incydentu zbadają śledczy z zakresu bezpieczeństwa. Pas startowy został zamknięty, a znajdujące się w czasie wypadku w powietrzu samoloty zostały przekierowane na inne lotniska. Do czasu ponownego otwarcia pasa wstrzymano wszystkie dodatkowe loty szkoleniowe.

Serwis Air Force Magazine zaznacza, że to kolejny incydent z udziałem F-35, jak również dotyczący awarii podwozia w ostatnich miesiącach. Był to trzeci wypadek takiego samolotu, wliczając w to katastrofę z maja br., gdy amerykański samolot F-35 rozbił się podczas rutynowych ćwiczeń w pobliżu bazy sił powietrznych Eglin na Florydzie, podczas podejścia do lądowania. Był to już drugi wypadek w tej bazie w ciągu tygodnia – wcześniej podczas rutynowych ćwiczeń rozbił się myśliwiec przewagi powietrznej F-22. W innym incydencie uczestniczył F-35 należący do Japonii. Łącznie spośród wszystkich maszyn tego typu, używanych przez USA i odbiorców zagranicznych, cztery miały nieszczęśliwe wypadki.

Ponadto, na początku maja podczas lądowania w bazie w Maryland złożyło się podwozie F-15C. Miesiąc wcześniej A-10 z powodu awarii musiał lądować „na brzuchu”.

Baza w Eglin jest głównym miejscem, w którym szkoli się pilotów F-35, a po zniszczeniu bazy w Tyndall przez huragan, również pilotów maszyn F-22. Poza szkoleniem, baza ma też za zadanie rozwijać broń taktycznych samolotów amerykańskich sił powietrznych.

