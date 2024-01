Ukraiński portal: ochrona polskiego rolnictwa przed zalewem ukraińskiego zboża to “moralność Kalego”

Ukraiński portal Europejska Prawda twierdzi, że ochrona polskiego rolnictwa to przykład “moralności Kalego”.

W materiale, który ukazał się w czwartek na ukraińskim portalu Europejska Prawda stwierdzono, że uprawa pszenicy w Polsce jest nieopłacalna.

“Strata na hektarze wynosi 1847 zł, czyli około 420 euro, czyli 93 euro na tonę (przy średnim plonie 4,5 tony z hektara). Straty te pokrywane są głównie z budżetu UE poprzez dotacje” – czytamy. Medium przypomina w tym kontekście embargo na ukraińskie zboże, dodając, że ceny pszenicy w Polsce nie wzrosły od czasu jego wprowadzenia.

Portal pisze, że bilans handlowy Ukrainy z Polską jest dla Polski dodatni, a blokowanie określonych typów produktów na rzecz pewnej grupy obywateli to w języku polskim “moralność Kalego”. Medium odnosi to określenie do obrony interesów polskich rolników.

Ukraińska Prawda zwraca uwagę na nowy rząd Donalda Tuska, przywołując osobę wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka. “Kołodziejczak znany jest z wypowiedzi w stylu: ‘Kiedy Polska zarabia na sprzedaży mleka i mięsa Ukrainie, to dobrze, ale kiedy Ukraina zarabia na sprzedaży Polsce zboża, to jest źle'” – stwierdza medium.

Zdaniem portalu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nowy polski rząd nie tylko nie złagodzi embarga na produkty rolne, ale nałoży ograniczenia na kolejne produkty z Ukrainy.

“Ukraińskie produkty są bardziej konkurencyjne, ponieważ na Ukrainie znajdują się duże gospodarstwa rolne, które wykorzystują nowoczesne technologie, efekt skali i tańszą siłę roboczą. Z drugiej strony Polska posiada potężny przemysł przetwórstwa zbóż i innych produktów roślinnych będących paszą dla zwierząt. Polska dostarcza na Ukrainę nabiał i mięso. (…) Dlatego handel z Ukrainą nie jest grą jednostronną” – czytamy.

“Polska stara się w pojedynkę unieważnić decyzję całej UE” – stwierdza medium, odnosząc się do wprowadzonego przez Polskę embarga. “Co więcej, robi to poprzez manipulację świadomością tych osób, które są najbardziej zależne od samej UE – rolników, którzy tylko dzięki unijnym dotacjom mogą opłacalnie uprawiać zboże. Można to porównać do podcinania gałęzi, na której się siedzi” – kontynuuje portal.

Zdaniem Europejskiej Prawdy, “im więcej zboża z Ukrainy będzie w Polsce, tym mniejsze szkody poniesie UE, a w szczególności sama Polska. Tanie zboże to nie tylko tańsze produkty krajowe, ale także tańsze towary eksportowe, takie jak mleko i mięso, a co za tym idzie większe podatki, miejsca pracy, dochody dla polskiego budżetu”.

Portal argumentuje, że “wyższa cena zboża jest dobra tylko dla małej grupy ludzi, natomiast wolny handel jest lepszy dla wszystkich”.

Medium uważa, że taka retoryka powinna być eksponowana przez Ukrainę w rozmowie z Polską.

