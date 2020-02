Ukraiński politolog: Bosak może być „czarnym koniem” wyborów prezydenckich w Polsce

W nadchodzących wyborach prezydenckich Andrzejowi Dudzie może zagrozić konkurencja z prawej flanki w osobie Krzysztofa Bosaka – uważa ukraiński politolog Władysław Serdiuk, który nazywa kandydata Konfederacji potencjalnym „czarnym koniem” wyborów.

Artykuł Serdiuka ukazał się we wtorek na portalu Europejska Prawda. W artykule autor stwierdził, że wybory prezydenckie kończą „sezon wyborczy” w Polsce i są ostatnią szansą dla opozycji na pozbawienie PiS monopolu władzy. Wśród kandydatów, którzy mogą zagrozić Andrzejowi Dudzie Serdiuk szczególną uwagę poświęcił kandydatowi „ultraprawicowej populistycznej partii Konfederacja” Krzysztofowi Bosakowi.

Zdaniem ukraińskiego politologa Bosak prezentuje na tle innych polityków ze swojego ugrupowania umiarkowanie prawicowe i konserwatywne poglądy, co może wywołać u wyborców wrażenie, że kandydat Konfederacji stanowi „młodszą wersję” urzędującego prezydenta. Powinno być to powodem do alarmu w obozie prezydenta – pisze Serdiuk powołując się na opinie analityków polskiej sceny politycznej.

Ukraiński autor podkreślił, że do wyboru Bosaka na kandydata Konfederacji negatywnie odniósł się inny lider tego ugrupowania Janusz Korwin-Mikke „znany ze swoich dwuznacznych wypowiedzi, w tym proputinowskich i antyukraińskich”, który wolał, by kandydatem był Grzegorz Braun.

„Te wewnątrzpartyjne sprzeczności wskazują, że w Konfederacji powstały co najmniej dwa przeciwne obozy. Jeden z nich dostrzega potrzebę pójścia +dalej+, to znaczy zmniejszenia poziomu radykalności wypowiedzi i idei w celu poszerzenia kręgu sympatyków i dotarcia do bardziej masowego wyborcy” – pisze Serdiuk uznając, że reprezentanci tej drugiej opcji wybrali Bosaka na kandydata Konfederacji.

Zdaniem Serdiuka Konfederację czeka długi proces pozbycia się reputacji partii prorosyjskiej, jeśli chce przyciągnąć do siebie kolejnych wyborców. „W tym celu Bosak skrytykował niedawno przemówienie Putina w Izraelu, mówiąc, że Polska znalazła się w centrum kampanii dezinformacji i wojny dyplomatycznej rozpoczętej przez Rosję. Jest to znacząca korekta kursu Konfederacji – wcześniej w partii bardziej pochwalnie wyrażano się o polityce Kremla” – uważa autor Europejskiej Prawdy.

Jednocześnie Serdiuk zauważył, że wypowiedzi Bosaka o Ukrainie wskazują, iż jest on zwolennikiem twardszego kursu wobec Kijowa. Politolog wspomniał o krytyce kandydata Konfederacji wobec polityki ściągania migrantów z Ukrainy i charakteryzowania przez niego polityki wschodniej PiS mianem „bankructwa”. Zdaniem Serdiuka „taki pogląd na stosunki z Ukrainą i ukraińskich imigrantów może znaleźć zwolenników nawet wśród dość umiarkowanych wyborców”.

Nawet jeśli Bosak nie wygra wyborów, może zabrać Andrzejowi Dudzie niezwykle ważne głosy w pierwszej turze – uważa politolog. W jego opinii Andrzej Duda widzi zagrożenie ze strony Bosaka, czego dowodem w ostatnim czasie ma być zaostrzenie retoryki przez urzędującego prezydenta. Jako przykład takich wypowiedzi Serdiuk przywołał słowa Dudy o „czarnych owcach” wśród sędziów. „Ta eskalacja i agresja przemawiają do radykalnie prawicowego wyborcy, który tradycyjnie głosuje na Konfederację i jest reakcją na próby zmiany image’u przez konkurentów. Jednak takie działania prezydenta mogą prowadzić do niepożądanego rezultatu i tylko zrazić część umiarkowanych wyborców, na których będzie czekać +nowa+ Konfederacja” – uważa Serdiuk.

Europejska Prawda przedstawia Władysława Serdiuka jako politologa, eksperta Fundacji Obywatelskiej Dyplomacji i dziennikarza portalu Liga.net.

