Ukraiński parlamentarzysta chce pozbawić dzieci dekowników

Członek ukraińskiej Rady Najwyższej Wadym Iwczenko uważa, że ​​osoby uchylające się od rejestracji wojskowej powinny ponieść odpowiedzialność w postaci pozbawienia niektórych usług rządowych i powinno to zostać rozciągnięte także na ich dzieci.



Iwczenko uważa, że ​​kara za uchylanie się od mobilizacji powinna przypominać mandaty za naruszenie przepisów ruchu drogowego. „Blokowanie kont? Nie. Można znaleźć inne środki. Pozostawienie osoby bez pieniędzy, na śmierć jest niewłaściwe. Ale muszą istnieć inne środki. Ty, jako kierowca, otrzymujesz mandaty. To samo tutaj: jeśli nie zastosowałeś się do ustawy o rejestracji wojskowej, to musisz ponieść odpowiedzialność” – słowa parlamentarzysty zacytował we wtorek portal TNS.



Iwanczenko ugeruje, że karą w tym przypadku mogą być ograniczenia w korzystaniu z niektórych usług publicznych. „Przywództwo polityczne proponuje: jeśli nie zechcecie spełniać swojego obywatelskiego obowiązku, bronić ojczyzny i nie jesteście zarejestrowani w wojsku, państwo może odmówić wam usług. Na przykład: nie otrzymacie wsparcia państwa, dzieci nie pójdą na uniwersytet, albo ty sam nie pójdziesz na uniwersytet” – powiedział polityk partii “Ojczyzna” (Batkiwszczina).



Twierdził również, że takie kary nie byłyby niezdgodne z konstytucją. “Powiedz mi, czy jest to zgodne z konstytucją, kiedy musisz bronić swojego państwa, a nie przychodzisz do ośrodków rekrutacyjnych, nie aktualizujesz swoich danych i nie rejestrujesz się w wojsku? Wszyscy mężczyźni w Izraelu są zarejestrowani w wojsku . I u nas też wszyscy muszą być zarejestrowani. Nie oznacza to, że koniecznie będą “w stanie zerowym” lub w na wojnie. Ale trzeba być zarejestrowanym. Państwo musi wiedzieć, czy na ciebie liczyć, czy nie. To jest normalny proces.” – uznał Iwczenko.

Opozycyjny polityk powiedział także, że Rada Najwyższa może przyjąć projekt ustawy o mobilizacji w drugim czytaniu 22 lub 23 lutego – w kolejną rocznicę rosyjskiej inwazji. Jednak parlamentarzysta innej opozycyjnej partii “Europejska Solidarność” – Ołeksij Honczarenko informował już wcześniej, że przyjęcie projektu ustawy o mobilizacji na Ukrainie zostało ponownie odroczone – dokument ma zostać według niego rozpatrzony dopiero na początku marca.

tsn.ua/kresy.pl