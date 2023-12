Ukraińscy kierowcy ponownie zablokowali przejścia dla pieszych

W odpowiedzi na trwający protest polskich przewoźników, ukraińscy kierowcy kolejny raz zaczęli blokować drogi, chodząc po przejściach dla pieszych. Pomimo interwencji policji, Ukraińcy wznawiali przerywane blokady.

Jak podaje „Super Tydzień Chełmski”, we wtorek Ukraińcy kolejny raz próbowali zamanifestować swoje niezadowolenie w związku z protestem polskich przewoźników i od około 6:30 rano chodzili po przejściach dla pieszych w miejscowości Podgórze, a także w Brzeźnie. Zablokowali w ten sposób przejazd pojazdów.

Policja starała się studzić nastroje. Kierowcom sugerowano, aby na trasie Chełm-Lublin wybierali objazdy.

Ukraińscy kierowcy początkowo, po interwencji policjantów, ustąpili. Jednak po pewnym czasie znów zaczęli blokować drogę, chodząc po przejściu dla pieszych.

„Kierowcy ukraińscy spontanicznie wyszli na przejście dla pieszych, chodzą po tym przejściu, utrudniając i blokując przejazd. Jesteśmy na miejscu i prowadzimy z nimi rozmowy w celu zakończenia protestu” – powiedziała komisarz Ewa Czyż, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, cytowana przez Onet.pl. „Na ten moment prowadzimy rozmowy z protestującymi. Trudno powiedzieć, jakie inne później działania będziemy podejmować. Zobaczymy, jak będzie się rozwijała sytuacja” – dodała. Wiadomo, że tego rodzaju nielegalne protesty miały miejsce jeszcze w godzinach przedpołudniowych.

Sytuację skomentował Rafał Mekler, jeden z organizatorów protestu przewoźników i działacz Konfederacji. „Przypomnę że my za ten sam numer byliśmy w 20 sekund zdjęci z pasów” – zaznaczył, nawiązując do siłowego przerwania podobnego protestu Polaków.

Kierowcy ukraińscy blokują przejścia dla pieszych w okolicach Chełma i Dorohuska.

Przypomnę że my za ten sam numer byliśmy w 20 sekund zdjęci z pasów. pic.twitter.com/9MrqU6SWXy — Rafał Mekler (@MeklerRafal) December 19, 2023

Protesty polskich przewoźników przy granicy z Ukrainą trwają od 6 listopada. W piątek sąd uchylił decyzję wójta lubelskiej gminy Dorohusk, który w ubiegłym tygodniu zakazał protestu polskich przewoźników na granicy z Ukrainą. W poniedziałek protest został więc wznowiony. Do kierowców dołączyli rolnicy ze Zjednoczonej Wsi.

Polscy przedsiębiorcy skarżą się na brak równego dostępu do rynku Ukrainy w porównaniu do możliwości operowania przewoźników ze wschodu w Polsce. Chodzi o zniesienie pozwoleń na prowadzenie transportu dla podmiotów ukraińskich, podczas gdy obowiązują one polskie firmy na Ukrainie. W dodatku ukraińskie firmy nie muszą spełniać wszystkich regulacji narzucanych przez normy unijne. W poniedziałek do protestu dołączyli także słowaccy i węgierscy kierowcy.

