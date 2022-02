Ukraińscy eksperci: 150 tys. rosyjskich żołnierzy to za mało na podbój Ukrainy

150 tys. rosyjskich żołnierzy na granicach Ukrainy to za mało, by przeprowadzić operację na pełną skalę i zdobyć Kijów, jednak ryzyko działań hybrydowych w ostatnim czasie wzrosło – ocenili w poniedziałek eksperci ukraińskiego instytutu analitycznego Centrum Strategii Obronnych.

„Sytuacja wokół Ukrainy w ostatnim czasie znacznie się skomplikowała. Wszystko wskazuje na to, że Władimir Putin podjął decyzję o rozpoczęciu znacznej eskalacji konfliktu” – zauważyli analitycy.

Według Centrum Strategii Obronnych najbardziej zagrożony pozostaje wschód Ukrainy, region Morza Azowskiego, a także znajdujące się na wybrzeżu miasta, narażone na działania desantowe. „Istnieje również możliwość całkowitego zajęcia ukraińskiej przestrzeni morskiej” – podkreślono.

„150 tys. rosyjskich żołnierzy na granicach Ukrainy to za mało do pomyślnej realizacji (i zakończenia) operacji strategicznej na pełną skalę oraz zdobycia (i utrzymania) Kijowa . Dlatego te scenariusze, choć istnieją, są dla Rosji ryzykowne. Według naszych danych siły bezpieczeństwa i obrony są w pełni przygotowane do odparcia ataków” – podkreślają eksperci.

Warto na marginesie odnotować, że według ostatniej oceny amerykańskiego wywiadu, Rosja ma obecnie blisko 75% swoich sił konwencjonalnych przygotowanych do inwazji na Ukrainę – przekazało CNN. Jak podają Amerykanie, Rosjanie mieli zgromadzić w regionie około 120 z ok. 160 batalionowych grup taktycznych. Jest to ok. 3/4 jednostek bojowych Rosji, ale mniej niż połowa wszystkich żołnierzy. Urzędnicy amerykańscy poinformowali, że wojska rosyjskie w połączeniu z siłami separatystycznymi mogą liczyć nawet 190 tys. żołnierzy. Około 35 z 50 znanych batalionów obrony powietrznej ma być rozmieszczonych na kierunku ukraińskim. Ponadto Stany Zjednoczone szacują, że w zasięgu Ukrainy znajduje się około 500 myśliwców i myśliwców bombardujących oraz 50 średnich i ciężkich bombowców.

Według analityków ukraińskich na granicy zgromadzono 150 tys. żołnierzy, 90 batalionowych grup taktycznych, 48 systemów rakiet operacyjno-taktycznych, 1700 czołgów, 4300 wozów opancerzonych, 2300 systemów artyleryjskich i wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 375 samolotów, 240 helikopterów, 80 okrętów i 6 okrętów podwodnych.

Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej przy granicy z Ukrainą / fot. pravda.com.ua