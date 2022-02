Putin i Macron zgodzili się na trójstronne rozmowy z Ukrainą

Z opublikowanego w grudniu 2021 dokumentu Komisji Europejskiej „Analiza krajowych długoterminowych strategii renowacji” wynika, że tylko Polska nie dostarczyła Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków. Oznacza to brak dostępu do środków finansowych z UE w wysokości ponad 7 mld złotych.

Konfederacja Lewiatan zwróciła uwagę w ubiegłym tygodniu, że Polska mogłaby zostać największym beneficjentem w UE w opisywanym zakresie. Deklarowana kwota dla Polski z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 1,6 mld euro (ponad 7 mld złotych) na działania dotyczące poprawy efektywności energetycznej. Z powodu pandemii Covid-19 krajowe Długoterminowe Strategie Renowacji nie zostały przedłożone Komisji Europejskiej w planowanym terminie (do 10 marca 2020 r.), lecz 26 krajów zdążyło to zrobić do 1 października 2021. "Mimo wagi dokumentu, który nie tylko przedstawia tempo renowacji budynków ale także m.in. system finansowania, wpływ na rynek pracy czy sposób wsparcia osób, których dotyczy ubóstwo energetyczne, Polska nadal nie podjęła decyzji o przesłaniu dokumentu do Komisji Europejskiej" - pisze Konfederacja Lewiatan. Apeluje do rządu o szybkie przedłożenie dokumentów.

W obliczu gwałtownego wzrostu cen energii, termomodernizacja budynków jest najszybszym sposobem, by wspomóc gospodarstwa domowe w ograniczaniu wydatków na energię.