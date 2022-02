USA: Rosja ściąga więcej wojsk na granicę z Ukrainą [+VIDEO]

Według przedstawicieli władz USA, twierdzenia Rosji o wycofywaniu części sił z rejonu granic Ukrainy są nieprawdziwe. Według Białego Domu, Moskwa przerzuciła tam tysiące kolejnych żołnierzy. Tymczasem Rosjanie zamieścili nagranie, mające przedstawiać czołgi opuszczające rejon przy granicy z Ukrainą.

W środę w wywiadzie dla stacji MSNBC, sekretarz stanu USA Antony Blinken twierdził, że wbrew twierdzeniom Rosjan, w stronę granicy z Ukrainą wciąż przemieszczają się wojska.

– Nadal widzimy nie tylko, że te siły tam pozostają, ale obserwujemy kluczowe jednostki przesuwające się w kierunku granicy, a nie w przeciwną stronę – oświadczył. Dodał, że tego samego zdania jest sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Sugerował też, że jeśli Moskwa zdecyduje się na cyberataki przeciwko USA, na przykład w ramach odwetu za sankcje, to Stany Zjednoczone nie pozostawią tego bez odpowiedzi.

Później, rozmawiając ze stacją ABC Blinken powiedział, że chodzi o jednostki, które „byłyby w awangardzie jakiejkolwiek wznowionej agresji” ze strony rosyjskiej.

Sekretarza stanu USA pytano też o różnice w publicznym przekazie władz USA i Ukrainy na temat zagrożenia rosyjską agresją. Blinken przekonywał, że wynikają one ze zrozumiałej chęci ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, by nie wywoływać paniki wśród obywateli. Zaznaczył jednak, że Waszyngton jest w stałym kontakcie z władzami Ukrainy, które jego zdaniem podchodzą do zagrożenia równie poważnie, co USA.

Dodajmy, że w środę rosyjski resort obrony zamieścił nagranie, mające przedstawiać wycofywanie wojsk pancernych z rejonu w pobliżu granicy z Ukrainą.

Wysoki rangą przedstawiciel administracji USA twierdził z kolei, że rosyjska zapowiedź wycofania części swoich sił okazała się fałszywa, a na tereny przy granicy z Ukrainą przerzucono kolejne 7 tys. żołnierzy. Wcześniej prezydent USA Joe Biden mówił o 150 tys. rosyjskich żołnierzy w rejonie granic Ukrainy. Urzędnik twierdził też, że Rosja coraz intensywniej rozsiewa dezinformację na temat rzekomych zagrożeń dla Rosjan w Donbasie. Jego zdaniem, Moskwa może w każdej chwili powołać się na fałszywy pretekst, by wznowić inwazję przeciwko Ukrainie.

Przypomnijmy, że według sondażu przeprowadzonego w dniach 12-13 lutego większość Ukraińców (63%) uważa, że ​​Ukraina powinna zrewidować porozumienia mińskie i podpisać nowe. Według socjologicznej grupy „Rating” wskaźnik ten dynamicznie rośnie. Tylko 11% ankietowanych uważa, że ​​Ukraina powinna wypełnić wszystkie wymogi porozumień mińskich, a 18% uważa, że ​​Ukraina powinna wycofać się z całego procesu negocjacyjnego. Większość ankietowanych Ukraińców uważa Rosję za winną niedziałania mińskich porozumień (57%), kolejne 10% obwinia przedstawicieli separatystycznych republik i tylko 12% obwinia Ukrainę.

Rosja od jesieni dyslokowała kolejne oddziały u granic zachodniego sąsiada, także na obszarze Białorusi, gdzie w lutym rozpoczęły się ćwiczenia wojskowe sił Państwa Związkowego Rosji i Białorusi.

W trakcie koncentracji sił Rosjanie przedstawili USA szereg postulatów w zakresie nowego ładu bezpieczeństwa w Europie Wschodniej, które były następnie przedmiotem rozmów dwustronnych oraz z NATO i na forum OBWE. USA sformułowały w styczniu odpowiedź na rosyjskie żądania. Moskwa nie uznaje tej odpowiedzi za satysfakcjonującą. Mimo tego we wtorek Rosjanie ogłosili, że rozpoczęli wycofywanie skoncentrowanych u granic Ukrainy sił do miejsc ich stałego bazowania. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg stwierdził jednak, że dostrzega objawów tego wycofywania.

