Ukraińcy modernizują zestawy przeciwpancerne Szturm-S do wersji SM

Jak poinformował we wtorek portal Defense Express, UkrInMasz we współ­pracy z Kijowskim Państwowym Biurem Projektowym „Łucz” i Izjumskim Zakładem Produkcji Instrumentów ma za zadanie przeprowadzić głęboką modernizację systemów pocisków przeciwpancernych Szturm-S.

Artyleria samobieżna Szturm-S została przyjęta przez Armię ZSRR w 1979 roku. To pojazd oparty na wozie MT-LB, który jest przeznaczony do niszczenia wrogich pojazdów opancerzonych za pomocą broni rakietowej.

Kiedyś skuteczność bojową maszyny zapewniał pocisk kierowany 9M114 „Kokon” z systemem naprowadzania radiowego. Pocisk ten miał zasięg sześciu kilometrów, chociaż w praktyce jego rzeczywisty zasięg nie przekraczał czterech.

Taktyka jego zastosowania została zredukowana do ognia z zamaskowanej pozycji, co było dość łatwe do osiągnięcia ze względu na niewielką wysokość MT-LB. Biorąc pod uwagę dużą mobilność kompleksu i amunicję, pozwoliło to uznać Szturm-S za całkiem skuteczny pojazd bojowy.

Po upadku ZSRR na Ukrainie pozostało około 400 pojazdów bojowych. Niektóre z nich są z powodzeniem wykorzystywane w wojnie w Donbasie, ale stopniowe wyczerpanie magazynów rakiet stawia pod znakiem zapytania istnienie pojazdu w armii.

Wersja Szturm-SM dzięki modernizacji ma w założeniu wyeliminować wszystkie niedociągnięcia. Z maszyny bojowej w rzeczywistości pozostanie tylko radzieckie podwozie. Wszystkie pozostałe elementy kompleksu – pocisk, jego obwód sterujący i stacja celownicza – będą produkcji ukraińskiej.

RK-2P z DKKB „Luch” zastąpi pocisk 9M114 „Kokon”. Jest to nowy pocisk, który jest aktywnie wykorzystywany przez ukraińską armię i jest jednym z „bestsellerów” krajowej produkcji. RK-2P uzyskał znacznie większy zasięg, który wynosi 7 km, a także stał się jeszcze bardziej niezawodny i odporny na zakłócenia wroga. Jednocześnie penetracja pancerza RK-2P pozwala przebić pancerz dowolnego z istniejących czołgów na świecie.

Zgodnie z wymaganiami Sił Zbrojnych Ukrainy wystarczyło zapewnić zasięg sześciu kilometrów, ale DKKB „Ray” przekroczył wymagania.

Jak informowaliśmy wcześniej na naszym portalu, na Białorusi odbyły się próby zmodernizowanej rakiety przeciwpancernej 9M114, w wersji MB. Jest ona wykorzystywana przez rakietowe systemy przeciwczołgowe instalowane na śmigłowcach Mi-24 oraz w samobieżnych pojazdach PTRK 9P149 Szturm-S.

Według białoruskich mediów, testy nowej wersji rakiety przeciwpancernej 9M114MB przeprowadzono na poligonie w obwodzie brzeskim. W ramach modernizacji zmniejszono masę rakiety, jednocześnie zwiększając jej zasięg i wymieniając zespół sterowania. Zamieszczono także nagrania wideo z prób. W opisie zaznaczono, że pociski wystrzeliwano zarówno na dystansie minimalnym, jak i maksymalnym, czyli odpowiednio 400 i 6000 metrów. Strzelano też do celu opancerzonego rakietą z głowicą bojową, trafiając go z odległości 2,5 km. Nie podano jednak, jakie dokładniej modyfikacje Białorusini wprowadzili do rakiety.

Kresy.pl/Defese Express