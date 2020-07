Białoruś i Ukraina modernizują zestawy przeciwpancerne Szturm-S [+VIDEO]

Białorusini zademonstrowali efekty prób nowej wersji rakiety 9M114MB dla samobieżnego zestawu przeciwpancernego Szturm-S. Ukraina szykuje się do prób zmodernizowanej wersji systemu na platformie MT-LB, z nową rakietą RK-2W.

Na Białorusi odbyły się próby zmodernizowanej rakiety przeciwpancernej 9M114, w wersji MB. Jest ona wykorzystywana przez rakietowe systemy przeciwczołgowe instalowane na śmigłowcach Mi-24 oraz w samobieżnych pojazdach PTRK 9P149 Szturm-S.

Według białoruskich mediów, testy nowej wersji rakiety przeciwpancernej 9M114MB przeprowadzono na poligonie w obwodzie brzeskim. W ramach modernizacji zmniejszono masę rakiety, jednocześnie zwiększając jej zasięg i wymieniając zespół sterowania. Zamieszczono także nagrania wideo z prób. W opisie zaznaczono, że pociski wystrzeliwano zarówno na dystansie minimalnym, jak i maksymalnym, czyli odpowiednio 400 i 6000 metrów. Strzelano też do celu opancerzonego rakietą z głowicą bojową, trafiając go z odległości 2,5 km. Nie podano jednak, jakie dokładniej modyfikacje Białorusini wprowadzili do rakiety.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Rakietowy system przeciwpancerny Szturm-S pochodzi jeszcze z czasów radzieckich. Zaprojektowano go do niszczenia czołgów, transporterów opancerzonych i punktów umocnionych. Swego czasu opracowano dla nich naddźwiękowy pocisk rakietowy 9M114 Kokon, o zasięgu do 5 km, zdolnego do przebijania pancerza grubości 6,5 cm.

Więcej szczegółów znamy w sprawie prac modernizacyjnych systemu Szturm, jakie prowadzą Ukraińcy, a ściślej państwowej biuro konstrukcyjno-projektowe „Łucz”. Obecnie szykują się do testów całościowo zmodernizowanych samobieżnych zestawów przeciwpancernych na zlecenie ukraińskiej armii. Zamiast starych rakiet Kokon mają one zostać wyposażone w rakietę przeciwpancerną RK-2W, o wydłużonym zasięgu (do 6 km w przypadku wersji naziemnej) i zwiększonej mocy uderzeniowej (przebijalność pancerza grubości do 8 cm). Rakieta ma też posiadać nowy system wykrywania celów w dzień i w nocy oraz systemy kierowania z naprowadzaniem po wiązce lasera.

Wiadomo, że Łucz w ubiegłym roku testował kierowaną rakietę przeciwpancerną dalekiego zasięgu, w ramach zestawu uzbrojenia dla śmigłowców bojowych. Broń ta ma być „długim ramieniem” zmodernizowanych, naziemnych, samobieżnych zestawów Szturm-S, na bazie platformy MT-LB. W projekt zaangażowane są też prywatne ukraińskie spółki. Zakłady w Iziumie opracowały nową, małogabarytową platformę stabilizowaną żyroskopowo (tzw. kulkę z kanałem kierowania i dalmierzem laserowym), umożliwiającą wybór celu i naprowadzanie rakiety RK-2W w dzień i w nocy. Ponadto, dopracowano też specjalny system podajnikowy rakiet w postaci bębna obrotowego.

Ukraińskie media zwracają uwagę na ciekawą cechę nowej wersji Szturm-S, tj. na automatycznie przeładowującą się wyrzutnię, dając szybkostrzelność 3-4 pocisków na minutę w warunkach bojowych. W stanie spoczynku, wyrzutnia znajduje się wewnątrz korpusu. Na leżach bębna znajduje się dwanaście pojemników z rakietami do wystrzału. Wówczas system „łapie” pojemnik i automatycznie przechodzi w pozycję bojową. Czas od momentu naciśnięcia odpowiedniego guzika do wystrzelenia rakiety z pojemnika to jedna sekunda. Jak podano, testy zmodernizowanych zestawów Szturm-S na bazie MT-LB z rakietami RK-2W mają rozpocząć się w najbliższej przyszłości.

Specjalny system bębna obrotowego ukraińskiej wersji modernizacji Szturm-S na MT-LB. Źr. Defense Exppress

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Ukraińskie dowództwo uważa, że zmodernizowane zestawy przeciwpancerne Szturm, a także m.in. Stugna i Korsar mają być głównymi środkami powstrzymywania nieprzyjacielskich czołgów przed przełamaniem linii obrony.

„Białoruś trochę wyprzedziła Ukrainę w demonstrowaniu wysiłków na rzecz ulepszenia charakterystyk radzieckiego, samobieżnego kompleksu przeciwczołgowego Szturm-S i prób nadania mu nowego impetu” – komentuje ukraiński portal „Defense Express”.

defence-ua.com / Kresy.pl