TVP znów manipuluje w sprawie CPK, a ekspert punktuje

TVP znów manipuluje w sprawie CPK. W niedzielę Maciej Wilk, ekspert ds. lotnictwa, udzielił 6-minutowego wywiadu stacji. Widzowie mogli zobaczyć jednak jedynie ułamek jego wypowiedzi. Wilk opublikował jednak pozostałe części wywiadu w mediach społecznościowych.

W przestrzeni publicznej trwa dyskusja nad przyszłością projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Okazuje się, że TVP po raz kolejny stara się przedstawić projekt w niekorzystnym świetle. “W ostatnią niedzielę udzieliłem 6-min wywiadu dla tvp info, z którego widzowie mogli zobaczyć całe 34 sekundy. Na szczęście jednak w przyrodzie nic nie ginie. Zachęcam do obejrzenia całego materiału” – napisał we wtorek na platformie X Maciej Wilk, ekspert ds. lotnictwa, dyrektor operacyjny kanadyjskich linii lotniczych Flair Airlines, wcześniej związany z PLL LOT, publikując części wywiadu, które nie zostały wyemitowane przez telewizję publiczną.

Wilk odniósł się najpierw do zapowiadanego audytu w CPK. “Niestety biorąc pod uwagę ostatnie wypowiedzi pana Macieja Laska [pełnomocnika rządu ds. CPK], obawiam się, że mamy do czynienia nie z pełnomocnikiem rządu do spraw CPK, ale do spraw likwidacji CPK” – wskazał.

CZEGO NIE ZOBACZYSZ W TVP❓ W ostatnią niedzielę udzieliłem 6-min wywiadu dla @tvp_info z którego widzowie mogli zobaczyć całe 34 sekundy😉 Na szczęście jednak w przyrodzie nic nie ginie. Zachęcam do obejrzenia całego materiału 1/4 – Czego można spodziewać się po audycie #CPK? pic.twitter.com/PCRslpnejx — Maciej Wilk ✈️🌎🇵🇱🇨🇦 (@MacVVilk) January 23, 2024

“Weźmy np. uporczywie powtarzaną przez pana pełnomocnika tezę, że perspektywa ukończenia projektu to jest 10 lat od teraz (…) Przecież w takim terminie można by zrealizować taką inwestycję od zera” – powiedział. Przypomniał, że w tym przypadku jest już decyzja środowiskowa i projekt budowlany. “Nie ma żadnych podstaw, żeby mówić o perspektywie 10-letniej” – podkreślił. Jego zdaniem, takie słowa “wskazują na złą wolę”.

Wilk odniósł się także do kwestii negatywnej oceny projektu przez nowy obóz rządzący. “Nie mam wątpliwości, że rząd nie maiłby szans w równej debacie na argumenty merytoryczne” – oświadczył. Przypomniał odrzucenie już w 2010 roku pomysłu na rozbudowę Lotniska Chopina i rekomendację dot. budowy portu lotniczego pomiędzy Warszawą i Łodzią.

“Moim zdaniem jedyną przyczyną oporu jest fakt, że projekt został wdrożony przez poprzedników (…) i tak oto bieżąca polityka może spowodować zatrzymanie projektu, który ma znaczenie dla Polski nawet nie strategiczne, a cywilizacyjne” – wskazał.

Ekspert odniósł się także do sugestii, że “wykorzystanie potencjału 15 polskich portów regionalnych” to alternatywa dla CPK. Jego zdaniem to “jedno z większych nieporozumień w debacie publicznej”. “Rozwój portów regionalnych nie jest alternatywą dla CPK. (…) Obie te kwestie są ze sobą powiązane i komplementarne” – podkreślił.

Jak dodał, “brak rozwoju CPK to jest zatrzymanie rozwoju LOTu i hubu, który obecnie dużym wysiłkiem budowany jest na Lotnisku Chopina. Jedynym problemem hubu na Lotnisku Chopina jest to, że nie może się dalej rozwinąć ponad te 20 mln [pasażerów], które ma obecnie” – wskazał.

“Brak międzynarodowego hubu to jest ułomna łączność lotnicza Polski ze światem – ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami dla gospodarki i dla społeczeństwa” – podkreślił, dodając, że tanie linie lotnicze nie są w stanie zapewnić takiej samej łączności ze światem.

“Jedno i drugie się uzupełnia. Porty regionalne bazują na popycie lokalnym” – dodał. Wilk zwrócił uwagę, że w przypadku każdego portu regionalnego “jest kilkaset tysięcy ludzi, milion ludzi, w zależności od lotniska, którzy muszą wybrać podróż przez jakiś hub do wybranego miejsca na świecie i mogą to robić albo przez Warszawę, a w przyszłości CPK, albo przez Kopenhagę, Wiedeń czy Frankfurt” – powiedział.

Podkreślił, że lokalizacja Polski w samym centrum regionu Europy Środkowej sprawia, że tego typu oferta może być tworzona.

W swojej wypowiedzi Maciej Wilk odniósł się także do kwestii terenów po Lotnisku Chopina. Wyraził opinię, że musi ono zostać zamknięte w momencie otwarcia CPK. “Tutaj dopiero otwiera się pole do dyskusji. Nie słyszałem, by jakiekolwiek finalne decyzje zostały podjęte. Likwidacja Lotniska Chopina otwiera możliwość zagospodarowania tych 800 hektarów” – oświadczył.

To nie pierwszy pierwszy przypadek jednostronnej krytyki i ataku na projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego na antenie TVP. Na początku stycznia wyemitowano w telewizji publicznej materiał, w którym przytoczono niemal wyłącznie opinie krytyków.

Tymczasem niedawno spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała drugi z trzech kontraktów na roboty budowlane dla swojego najbardziej zaawansowanego projektu kolejowego.

W październiku Marcin Horała, ówczesny pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego poinformował o znalezieniu zagranicznego inwestora, który chce zainwestować w projekt 8 miliardów złotych. To konsorcjum Vinci Airports i IFM Global Infrastructure Fund. Obejmie mniejszościowe udziały w spółce zarządzającej przyszłym lotniskiem.

