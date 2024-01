Tusk o CPK: bardzo nam zależy, żeby lotniska regionalne nie były zagrożone jakimiś politycznymi centralnymi pomysłami

Premier Donald Tusk skrytykował ideę projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego, sprowadzając go do politycznego, centralistycznego pomysłu, zagrażającego działającym obecnie mniejszym lotniskom w Polsce. „Te największe fantazje romantyczne prezesa Kaczyńskiego wyliczano na 300 mld zł, a nawet na 600 mld zł”.

We wtorek podczas konferencji prasowej szef rządu Donald Tusk został zapytany m.in. o przyszłość Centralnego Portu Komunikacyjnego – jednego ze sztandarowych projektów poprzedniego rządu Zjednoczonej Prawicy.

Premier powiedział, że rozmawiał dziś z wiceministrami, odpowiedzialnymi za przyszłość tego projektu. Zaznaczył, że jego rząd chce zerwać „z jakimkolwiek fałszem wokół tego projektu”. Według niego, w „wersji umiarkowanej”, czyli „nie szprychy [rozbudowana promieniście od CPK sieć szybkich połączeń kolejowych – red.] tylko tzw. „Y”, czyli ograniczona ilość szybkich kolei i lotnisko”, to koszty „mniej więcej 160 mld” zł.

„Znamy tę wersję, kiedy próbowano wywłaszczać ludzi. Te największe fantazje romantyczne prezesa Kaczyńskiego wyliczano na 300 mld zł, a nawet na 600 mld zł, gdyby pozbierać to wszystko, co oni wymyślali. Wydawanie takich pieniędzy publicznych nie może być zachcianką tego czy innego lidera politycznego” – powiedział szef prounijnego rządu. Dodał, że „to nie może być wydawanie takich pieniędzy publicznych”.

Donald Tusk powiedział też, że wiceminister funduszy i polityki regionalnej Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK poinformował go, że do końca marca br. będą gotowe rekomendacje i ekspertyzy „dotycząc sensu i zakresu tej inwestycji”. Dodał, że będą to „opinie ludzi, którzy się na tym znają”, a nie takich, „którzy mieli ambicje czysto polityczne”.

Czytaj także: Wiceminister Lasek zapowiada „kilka kroków wstecz” i „poważne opóźnienie” w budowie CPK

Premier oświadczył też, że nie ucieka od odpowiedzialności, przyznając, że to na jego rząd spadnie odpowiedzialność za decyzję o przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego. Następnie otwarcie skrytykował ideę projektu, sprowadzając go do politycznego, centralistycznego pomysłu, zagrażającego działającym obecnie, mniejszym lotniskom w Polsce.

„Bardzo nam zależy na tym, że to, co rozkwitło fajnie w Polsce wiele lat temu, czyli lotniska regionalne, nie były zagrożone jakimiś politycznymi centralnymi pomysłami” – oświadczył Donald Tusk. „Będziemy to kryterium na pewno brali pod uwagę” – dodał.

W przestrzeni publicznej trwa dyskusja nad przyszłością projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. TVP, po zmianie kierownictwa na powiązane z nowych rządem, konsekwentnie stara się przedstawić projekt w niekorzystnym świetle.

Przeczytaj: TVP znów manipuluje w sprawie CPK, a ekspert punktuje

Czytaj także: Co dalej z CPK? Lasek: lotnisko pod znakiem zapytania, kolej ma szansę

Tymczasem jakiś czas temu spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała drugi z trzech kontraktów na roboty budowlane dla swojego najbardziej zaawansowanego projektu kolejowego.

W październiku Marcin Horała, ówczesny pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego poinformował o znalezieniu zagranicznego inwestora, który chce zainwestować w projekt 8 miliardów złotych. To konsorcjum Vinci Airports i IFM Global Infrastructure Fund. Obejmie mniejszościowe udziały w spółce zarządzającej przyszłym lotniskiem.

Zobacz także: Nowe prognozy IATA dla CPK

X / businessinsider.com.pl / Kresy.pl