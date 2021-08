Irak organizuje ewakuację swoich obywateli z Białorusi

Ambasada Iraku w Mińsku ogłosiła, że we wtorek zorganizowany zostanie specjalny lot, którym do ojczyzny będą mogli wrócić Irakijczycy, jacy utknęli na Białorusi.

Mają oni zostać zabrani do Bagdadu samolotem Iraqi Airways. Ambasada Iraku na Białorusi zaleciła wszystkim Irakijczkom, którzy utknęli w tym państwie rejestrowanie się na stronie przewoźnika w celu rezerwacji miejsc. „Ministerstwo Spraw Zagranicznych uważnie śledzi rozwój sytuacji wokół irackich imigrantów i podróżników na Białorusi. Popieramy dobrowolny powrót uchodźców i wzywamy podróżników na Białorusi by nie stali się ofiarą sieci kontrabandy i handlu ludźmi” – portal Naviny.by zacytował w niedzielę rzecznika irackiego MSZ Ahmada al-Sahafa.

Al-Sahaf poinformował także, że do Mińska odprawiona została specjalna delegacja irackich dyplomatów, którzy mają na miejscu czuwać nad organizacją powrotów irackich migrantów do ojczyzny. Ich sytuacja stała się trudna po uszczelnieniu granicy przez Litwę, do której wielu z nich kierowało się w ostatnich tygodniach, usiłując nielegalnie przekroczyć tę granicę.

Jeszcze 6 sierpnia iracka instytucja zarządzająca lotnictwem cywilnym na polecenie miejscowej rady ministrów zawiesiła wszelkie loty pasażerskie do Mińska. Tego dnia, jak i 7 sierpnia do stolicy Białorusi wyleciały jedynie puste samoloty, które miały zabrać pasażerów, którzy chcieliby się dostać z tego państwa do Iraku. Rząd Litwy z zadowoleniem odnotował decyzję Irakijczyków – „Tylko pracując razem możemy zlikwidować sieci zajmujące się przemytem ludzi do UE” – napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis. Szef litewskiej dyplomacji jeszcze w lipcu udał się do Bagdadu by namawiać władze Iraku właśnie do podjęcia takiego kroku.

Jak wcześniej podawaliśmy, w nocy z poniedziałku na wtorek litewscy pogranicznicy zaczęli realizować nowe wytyczne swojego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pozwalające na zawracanie nielegalnych imigrantów na Białoruś. Zgodnie z nowymi zasadami imigranci mają zwracać o azyl na przejściach granicznych na Litwę bądź w jej bądź w placówkach dyplomatycznych. W związku z tą praktyką Aleksandr Łukaszenko nakazał w czwartek „przykrycie każdego metra granicy”, żeby „ani jedna noga nie postała na terytorium Białorusi z południa lub z zachodu”.

W czerwcu i lipcu na Litwie lawinowo wzrosła liczba migrantów przekraczających nielegalnie granicę od strony Białorusi. Według stanu na czwartek 5 sierpnia, od początku roku zatrzymano już łącznie 4 110 nielegalnych migrantów – to ponad 50 razy więcej niż w ciągu całego 2020 roku (tylko w lipcu zatrzymano ponad 2,6 tys. osób). To głównie obywatele Iraku. Przybywają oni na Białoruś legalnie, a następnie przekraczają już nielegalnie granicę z Litwą, by dostać się do Unii Europejskiej. Litewscy politycy oskarżają Białoruś, że dzieje się to przy biernej postawie jej służb bezpieczeństwa lub wręcz przy ich pomocy.

naviny.online/kresy.pl