Nielegalny transport 78 ton substancji ropopochodnej zatrzymany przez KAS [+VIDEO/+FOTO]

Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała 3 transporty, które nie były zgłoszone w Systemie Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) – poinformowała służba we wtorek. Wykryto w nich ropopochodne substancje. Zabezpieczono łącznie 78 ton substancji ropopochodnej.

W komunikacie zaznaczono, że dolnośląscy funkcjonariusze KAS zatrzymali, na autostradzie A4 oraz drodze krajowej A5 z Wrocławia do Poznania, 3 transporty z substancją ropopochodną. Przewóz nie był zgłoszony w SENT. Łącznie zabezpieczono 78 ton substancji ropopochodnej.

Kierowcy zostali ukarani grzywną w wysokości 7500 zł. Przewoźnikowi grożą kary administracyjne.

Służba przypomina w komunikacie, że ustawa z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT), zobowiązuje do zgłaszania przewozu na terytorium RP niektórych towarów, do których zalicza m.in. wyroby ropopochodne, tytoń, alkohol i produkty lecznicze, a także monitorowania przewozu przy użyciu technologii GPS. Brak zgłoszenia, nieprawidłowości w zgłoszeniu i brak włączonego urządzenia do geolokalizacji mogą skutkować wysokimi karami.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Zobacz także: NIK o kontroli odpadów wwożonych z Ukrainy. Nieskuteczna i nieszczelna

Przypomnijmy, że w listopadzie KAS informowała, że w wspólnie ze służbami z innych krajów zatrzymała w ramach akcji DEMETER VI 410 ton odpadów i 31 ton fluorowanych gazów cieplarnianych.

Wyjaśniono wówczas, że ogólnoświatowa operacja celna DEMETER VI była organizowana przez Światową Organizację Ceł (WCO). Działania polegały na kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów, m.in. odpadów medycznych, substancji, które zubożają warstwę ozonową, a także fluorowanych gazów cieplarnianych. W ramach akcji zatrzymano 410 ton odpadów i 31 ton fluorowanych gazów cieplarnianych.

gov.pl /Kresy.pl