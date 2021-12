Turecki myśliwiec TF-X będzie mieszanką amerykańskiej i rosyjskiej technologii?

"My, ukraińscy intelektualiści i intelektualistki, działaczki i działacze społeczeństwa obywatelskiego, członkinie i członkowie ukraińskiego PEN (PEN to ukraińska organizacja pozarządowa powołana do ochrony wolności słowa i praw autorskich, promocji literatury i międzynarodowej współpracy kulturalnej, jest częścią międzynarodowej sieci współpracy PEN - red.) oraz bratnich i siostrzeńskich środowisk wyrażamy nasze zaniepokojenie w związku z próbami pozbawienia pod pozorem konfliktu korporacyjnego najbardziej znanej polskiej gazety – Gazety Wyborczej – niezależności redakcyjnej" - napisano w liście.

"W pełni popieramy legendarnego redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Adama Michnika i jego zastępcę Jarosława Kurskiego, którzy biją na alarm z tego powodu. Przede wszystkim w związku z arbitralnym odwołaniem w dniu 23 listopada 2021 r. przez zarząd gazety Agora SA wydawcę gazety Jerzego Wójcika, który pracuje w niej od 30 lat. Dzięki oddanej pracy dziennikarzy gazety Agora przetworzyła się w wielką grupę medialną dysponującą portalami internetowymi, stacjami radiowymi, kinami i studiami filmowymi. Zagrożenie, przed jakim stoi gazeta, to kolejny krok zapowiedziany przez zarząd Agory - połączenie Gazety Wyborczej z platformą internetową Gazeta.pl, która oferuje czytelnikom uproszczone teksty o głównie rozrywkowej treści. W liście otwartym redaktorów gazety zrodzonej na fali rewolucji Solidarności skierowanym do czytelników jej kierownictwo wyraża obawę, że tego typu fuzja doprowadzi do zwolnień wśród zespołu pracowników gazety oraz utraty jej niezależności redakcyjnej w zamian za postawienie na dochodowość" - przekazali Ukraińcy.