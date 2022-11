Ataku drona na tankowiec u wybrzeży Półwyspu Arabskiego

"W kwestii wiadomości o tym, że Amerykanie szykują negocjacje: te plotki wypływają ciągle i takim samym powodzeniem potem znikają, my na to już nie reagujemy" powiedział we wtorek szef rosyjskiej dyplomacji, który przebywa we wtorek na szczycie G-20, na indonezyjskiej wyspie Bali.

Występując na konferencji prasowej Ławrow zadeklarował, że władze Rosji chcą "zobaczyć konkretne dowody na to, że Zachód jest poważnie zainteresowany zdyscyplinowaniem Zełenskiego i wytłumaczeniem mu, że to nie może trwać, że nie leży to w interesie narodu ukraińskiego”