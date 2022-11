Czy medyczna marihuana pomoże być pomocna przy zaburzeniach lękowych? Sprawdź odpowiedź!

Na różne dolegliwości i schorzenia przepisywana jest pacjentom przez lekarzy medyczna marihuana, gdyż jej zastosowanie w lecznictwie jest szerokie. Kannabinoidy zawarte w leczniczej marihuanie posiadają właściwości przeciwlękowe – czy zatem można wykorzystać medyczną marihuanę do leczenia zaburzeń lękowych? Sprawdzamy!

Zaburzenia lękowe – czym są i jak się je leczy?

Poprzez termin „zaburzenia lękowe” rozumie się pewną grupę zaburzeń psychicznych, w przypadku których pacjent odczuwa nieuzasadniony lęk. Lęk może mieć różne natężenie i przyjmować różne formy, poza tym różny jest jego czas trwania u pacjentów, jednak niewątpliwie negatywnie odbija się na funkcjonowaniu człowieka i może nieść ze sobą konsekwencje różnego typu. Wraz z lękiem pojawiać mogą się zaburzenia koncentracji, rozdrażnienie, napięcie, a nawet mogą się u pacjentów pojawiać powiązane objawy fizyczne. Zaburzenia lękowe podzielić można na mniejsze grupy – wyróżnić można między innymi fobię społeczną, zaburzenia kompulsywno-obsesyjne, a także ataki paniki i PTSD.

Terapia zaburzeń lękowych nie jest prosta, gdyż same lęki mogą mieć różne przyczyny i mogą u różnych pacjentów nieco inaczej się objawiać. Zazwyczaj przy leczeniu zaburzeń lękowych stawia się na połączenie farmakoterapii i psychoterapii. Jeśli chodzi o farmakoterapię, stawia się zazwyczaj na leki SSRI i SNRI, jednak te nie zaczynają działać od pierwszego zastosowania, poza tym dobranie pasującego pacjentowi leku i jego dawki niekiedy bywa problematyczne i czasochłonne.

Czym jest marihuana medyczna i kto może ją stosować?

Lecznicza marihuana znajduje szerokie zastosowanie w medycynie, zwłaszcza w przypadku tych dolegliwości i chorób, przy których terapia konwencjonalna zawodzi lub generuje zbyt nasilone działania niepożądane. Jest wiele schorzeń, gdzie może pomóc medyczna marihuana, a nerwica jest jednym z nich, podobnie jak ból, anoreksja, czy też jaskra. Również w innych schorzeniach pomóc może medyczna marihuana, a łuszczyca to kolejny dobry przykład. Biorąc pod uwagę, co zawiera medyczna marihuana (THC), dostępna jest ona jedynie na receptę, jednak może być to również recepta online, a taką oferuje wiele portali medycznych, w tym CentrumMarihuany, gdzie nie trzeba długo czekać na konsultacje.

Recepta na leczniczą marihuanę może być wystawiona jedynie tym pacjentom, którzy przejdą proces kwalifikacji do leczenia konopnego, czyli będą – w ocenie lekarza – mieć wskazania i nie mieć przeciwwskazań do stosowania konopi. To lekarz również powinien ustalić bezpieczny schemat terapii konopnej, a także nadzorować jego przebieg.

Marihuana medyczna na zaburzenia lękowe – czy może pomóc?

Okazuje się, że medyczna marihuana znajduje zastosowanie również w przypadku zaburzeń lękowych, dzięki czemu dla niektórych pacjentów mogłaby stanowić alternatywę dla leczenia konwencjonalnego lekami SSRI i SNRI. Lecznicza marihuana reguluje w organizmie poziom anandamidu, przez co ma działanie uspokajające, a przy tym redukuje lęk. Jej działanie przeciwlękowe może okazać się pomocne w przypadku zaburzeń lękowych u niektórych pacjentów.

Ze względu jednak na to, że każdy pacjent jest inny i inaczej reaguje na różnorodne leczenie, ostateczną decyzję o wdrożeniu leczenia konopnego w przypadku stanów lękowych powinien podjąć lekarz. To on również powinien ustalić schemat ewentualnej terapii, a także nadzorować jej przebieg i w razie konieczności wprowadzać jej modyfikacje. Warto zgłosić się do lekarza, który posiada doświadczenie w prowadzeniu terapii konopnych.

