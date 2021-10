Turcja wydala 10 dyplomatów

Prezydent Turcji Recep Erdogan poinformował w sobotę, że nakazał ministerstwu spraw zagranicznych ogłoszenie 10 ambasadorów z krajów zachodnich „persona non grata” za wezwanie do uwolnienia tureckiego biznesmena Osmana Kawali.

Jak przekazała agencja prasowa Reutera, prezydent Turcji Recep Erdogan poinformował w sobotę, że nakazał ministerstwu spraw zagranicznych ogłoszenie 10 ambasadorów z krajów zachodnich „persona non grata” za wezwanie do uwolnienia tureckiego biznesmena Osmana Kawali. Wydalenie 10 ambasadorów, z których siedmiu reprezentuje rządy sojuszników Turcji z NATO, oznacza kryzys dyplomatyczny z Zachodem podczas 19 lat sprawowania władzy przez Erdogana.

Kawala jest w więzieniu od czterech lat, oskarżony o finansowanie ogólnokrajowych protestów w 2013 roku i udział w nieudanym zamachu stanu w 2016 roku. Pozostał w areszcie podczas procesu i zaprzecza oskarżeniom.

Zobacz też: Erdogan: Dobrze mi się pracowało z Bushem, Obamą i Trumpem, ale nie z Bidenem

We wspólnym oświadczeniu z 18 października ambasadorowie Kanady, Danii, Francji, Niemiec, Holandii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Nowej Zelandii i Stanów Zjednoczonych wezwali do sprawiedliwego i szybkiego rozwiązania sprawy Kawalu i do jego pilnego zwolnienia.

„Dałem rozkaz naszemu ministrowi spraw zagranicznych i powiedziałem, co należy zrobić: Tych 10 ambasadorów należy natychmiast ogłosić persona non grata. Rozwiążesz to natychmiast” – powiedział Erdogan w przemówieniu, używając terminu oznaczającego, że dyplomaci nie są już mile widziany w kraju. „Poznają i zrozumieją Turcję. W dniu, w którym nie poznają i nie zrozumieją Turcji, odejdą” – powiedział do wiwatującego tłumu w północno-zachodnim mieście Eskisehir.

Ambasady USA, Niemiec i Francji oraz Biały Dom i Departament Stanu USA nie odpowiedziały natychmiast na prośby o komentarz. Norweskie MSZ poinformowało, że jego ambasada w Ankarze nie otrzymała informacji od władz tureckich w tej sprawie.

„Nasz ambasador nie zrobił niczego, co uzasadniałoby wydalenie” – powiedziała agencji Reutera szefowa komunikacji ministerstwa, Trude Maaseide, w e-mailu, dodając, że Turcja doskonale zdaje sobie sprawę z poglądów Norwegii w tej sprawie. „Będziemy nadal wzywać Turcję do przestrzegania demokratycznych standardów i rządów prawa, do których kraj ten zobowiązał się na mocy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka” – powiedziała Maaseide.

Erdogan powiedział wcześniej, że planuje spotkać się z prezydentem USA Joe Bidenem na szczycie G20 w Rzymie w przyszły weekend.

Zobacz też: Putin i Erdogan rozmawiali o rozszerzeniu współpracy przy instalacji S-400 w Turcji

Kawala został uniewinniony w zeszłym roku z zarzutów związanych z protestami z 2013 roku, ale w tym roku orzeczenie zostało uchylone i połączone z zarzutami w innej sprawie dotyczącej próby zamachu stanu.

Sześć zaangażowanych krajów to członkowie UE, w tym Niemcy i Francja. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli powiedział na Twitterze: „Wydalenie dziesięciu ambasadorów jest oznaką autorytarnego dryfu tureckiego rządu. Nie damy się zastraszyć. Wolność dla Osmana Kawali”.

Duński minister spraw zagranicznych Jeppe Kofod powiedział, że jego ministerstwo nie otrzymało żadnego oficjalnego powiadomienia w tej sprawie i że jest w bliskim kontakcie ze swoimi sojusznikami. „Będziemy nadal strzec naszych wspólnych wartości i zasad, wyrażonych również we wspólnej deklaracji” – powiedział w oświadczeniu przesłanym pocztą elektroniczną.

Zobacz też: Putin i Erdogan rozmawiali o budowie elektrowni jądrowych w Turcji

Kresy.pl/Reuters