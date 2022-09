Szefowa KE za zwołaniem Konwentu i zmianą unijnych traktatów

Szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen opowiedziała się w Parlamencie Europejskim za zwołaniem Konwentu Europejskiego w sprawie zreformowania unijnych traktatów. „Jeśli poważnie myślimy o większej Unii Europejskiej, to musimy też poważnie podchodzić do sprawy jej zreformowania”.

W środę przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, wystąpiła na forum Parlamentu Europejskiego, w ramach Debaty o Stanie Unii Europejskiej. Jak podał serwis euractiv.com, w swoim wystąpieniu opowiedziała się za zwołaniem konwentu konstytucyjnego, celem zreformowania unijnych traktatów. Zaznaczyła, że przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej muszą podchodzić poważnie do kwestii reform UE.

„Jeśli poważnie myślimy o większej Unii Europejskiej, to musimy też poważnie podchodzić do sprawy jej zreformowania. Więc, tak jak ten parlament wzywał [do zmiany traktatów – red.], uważam, że nadeszła pora na Konwent Europejski” – powiedziała von der Leyen. Nie przedstawiła jednak bliższej koncepcji czy szczegółów tego, na czym miałby skupić się proces reformy traktatów. Wezwała jedynie do tego, by traktaty odpowiednio uhonorowały „solidarność międzypokoleniową”.

Every action that our Union takes should be inspired by a simple principle.

That we should do no harm to our children’s future.

It is time to enshrine solidarity between generations in our Treaties.

The moment has arrived for a European Convention. pic.twitter.com/r6dUKVSLT1

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 14, 2022