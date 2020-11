Ankieta PE: uzależnienie wypłaty środków od „praworządności” ma popierać 77 proc. obywateli UE

Uzależnienie wypłaty środków od tzw. „praworządności” ma ogółem popierać 77 proc. obywateli UE oraz 72 proc. Polaków i Węgrów – wynika z badania, którego wyniki zostały przedstawione w piątek przez Parlament Europejski. Równocześnie aż 73 proc. Europejczyków jest sceptycznie nastawionych do Unii Europejskiej.

Sondaż przeprowadzony na zlecenie europarlamentu pokazuje, że 66 proc. respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że UE powinna mieć większe kompetencje do radzenia sobie z pandemią. Według 54 proc. ankietowanych UE powinna dysponować większymi środkami finansowymi, aby stawić czoła konsekwencjom koronawirusa i kryzysu, który wywołał. CZYTAJ TAKŻE: Walonia zamyka swoje przedstawicielstwo w Warszawie przez naruszanie tzw. „praworządności” i „dyskryminację osób LGBTI” PE w swoim komunikacie podkreśla, że dla obywateli UE ważne jest też, aby fundusze unijne trafiały wyłącznie do państw członkowskich, które mają funkcjonujący system sądowniczy i solidnie przestrzegają wspólnych europejskich wartości demokratycznych. Aż 77 proc. respondentów zgadza się, że UE powinna przekazywać środki państwom członkowskim wyłącznie pod warunkiem przestrzegania przez ich rząd praworządności i zasad demokratycznych. „Zdecydowanie” z tym twierdzeniem zgadza się 36 proc. ankietowanych, „raczej się zgadza” 41 proc. Co ciekawe, poparcie dla tego mechanizmu spada wraz z wiekiem – wśród ludzi w grupie wiekowej 55-64 wynosi ono 83 proc.; w wieku 35-44 już 76 proc.; a wśród najmłodszych badanych w wieku 16-24 jedynie 70 proc.

Według ankiety podobne zdanie ma 72 proc. Polaków i Węgrów. Najmniej entuzjastycznie do tego pomysłu nastawieni są Czesi, ale również tam ponad 50 proc. chce, by fundusze trafiały do krajów, gdzie rządy prawa są zapewnione.

Jak informowaliśmy, ostatnio pracownia United Surveys zapytała Polaków o ocenę stanowiska polskiego rządu w sondażu zamówionym przez „Dziennik Gazetę Prawną” i rozgłośnię radiową RMF FM.

W sondażu zadano respondentom pytanie: „Razem z projektem budżetu wprowadzono przepis, który umożliwia blokowanie wypłat, w przypadku gdy jakiś kraj łamie zasady praworządności. To, czy jakiś kraj łamie te zasady, będą ustalać inne kraje w drodze głosowania większością głosów. Czy Polska powinna odrzucić czy poprzeć takie rozwiązanie?”.

46,1 proc. respondentów uznało, że Polska powinna odrzucić tego rodzaju rozwiązanie (29,3 proc. „zdecydowanie odrzucić”, 16,8 proc. „raczej odrzucić”), natomiast 37,4 proc. respondentów stwierdziło, że Polska nie powinna sprzeciwiać się takiemu rozwiązaniu forsowanemu przez eurokratów (21,8 proc. „zdecydowanie poprzeć”, 15,6 proc. „raczej poprzeć”). 16,5 proc. badanych wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

