Ukraiński prezydent Wołodymy Zełenski powiedział w Monachium, że Ukraina oczekuje szczerych odpowiedzi na temat swojego członkostwa w UE i NATO i konkretnych dat. „Jeśli żaden z członków Sojuszu nie chce nas widzieć, to powiedzcie nam to szczerze”.

W sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpił na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

„Osiem lat temu, Ukraińcy dokonali wyboru, wielu oddało za niego życie. Czy to rzeczywiście możliwe, że osiem lat później, Ukraina ma nieustannie domagać się europejskiej perspektywy?” – pytał ukraiński prezydent.

„Od 2014 roku Federacja Rosyjska przekonuje nas, że wybraliśmy złą drogą, że nikt w Europie na nas nie czeka. Czyż Europa nie powinna ciągle mówić i usprawiedliwiać działaniami, że to nieprawda? Czy to nie właśnie UE powinna dziś mówić: nasi obywatele mają pozytywny stosunek do wejścia Ukrainy do Unii? Dlaczego unikamy tego pytania? Czyż Ukraina nie zasługuje na bezpośrednie, szczere odpowiedzi?” – kontynuował.

Zdaniem Zełenskiego, jeśli państwa zachodnie naprawdę chcą pomóc Ukrainie, to „nie powinny ciągle mówić tylko datach możliwej inwazji”.

„Będziemy bronić naszej ziemi 16 lutego, 1 marca czy 31 grudnia. Bardziej potrzebujemy innych dat. I wszyscy rozumieją doskonale, których” – podkreślił prezydent Ukrainy. Dodał, że to samo dotyczy członkostwa Ukrainy w NATO.

„Mówi się nam, że drzwi są otwarte. Jednak na razie, nikt z zewnątrz nie jest wpuszczany. Jeśli nie wszyscy członkowie Sojuszu chcą nas widzieć lub jeśli żaden z członków Sojuszu nie chce nas [w nim – red.] widzieć, to powiedzcie nam to szczerze. Otwarte drzwi są dobre, ale my potrzebujemy otwartych odpowiedzi, a nie pytań, które nie są zamknięte od lat. Czy prawo do prawdy nie jest zawarte w naszych zwiększonych możliwościach? – dodał Zełenski.

Obecnie formalne uzyskanie przez Ukrainę członkostwa w NATO jest mało prawdopodobne (cel ten jednak wpisany jest w Strategii bezpieczeństwa narodowego Ukrainy), ale, jak stwierdził prezydent Rosji, „militarne rozwijanie tego terytorium już trwa”. Według Putina kraje NATO mogą chcieć rozmieścić na Ukrainie swoje rakiety, pod pozorem budowy centrów szkoleniowych. Podkreślił też, że taki scenariusz byłby „czerwoną liną” dla Rosji. W odpowiedzi współpracownik prezydenta Ukrainy, Ołeksij Arestowycz, powiedział, że na Ukrainie jest „bardzo dużo «złego NATO»”.

W Kongresie USA pojawił się ponadto pomysł ogłoszenia Ukrainy krajem „NATO-plus”. Miałoby to pozwolić na znaczne zwiększenie dostaw amerykańskiej broni śmiercionośnej do tego kraju.

Pisaliśmy też, że Grupa Socjologiczna Rating notuje najwyższe w historii swoich badań poparcie Ukraińców dla przystąpienia do NATO i UE. Kwestia członkostwa w NATO wzbudza jednak wiele negatywnych emocji na południu Ukrainy, a szczególnie na Wschodzie.

